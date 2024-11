Nemecký výrobca Audi zaznamenal pokles zisku v 3. štvrťroku

Ingolstadt 5. novembra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných vozidiel Audi, dcérska spoločnosť koncernu Volkswagen, v utorok oznámil strmý pokles zisku v 3. štvrťroku 2024 o vyše 90 %. Prispeli k tomu intenzívna konkurencia v Európe a Číne i výdavky spojené so zatvorením belgického závodu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Konkrétne, prevádzkový zisk nemeckej automobilky sa za tri mesiace do konca septembra 2024 znížil medziročne o 91 % na 106 miliónov eur. Odbyt značky Audi v sledovanom období klesol o 16 % na 407.000 vozidiel



Podľa finančného riaditeľa Jürgena Rittersbergera existuje niekoľko dôvodov tohto poklesu, pričom poukázal na "veľmi intenzívnu cenovú konkurenciu v Európe a Číne a predovšetkým na vytvorenie rezervy na zatvorenie závodu Audi v Bruseli vo výške 1,2 miliardy eur". Financie spoločnosti zostali v pluse len vďaka luxusným značkám Lamborghini a Bentley, poznamenal.



Rittersberger však opätovne potvrdil smerom nadol revidovanú ročnú prognózu z tohto leta, pričom naznačil, že Audi očakáva pokles tržieb celej skupiny v roku 2024 na 63 až 68 miliárd eur z vlaňajších 70 miliárd eur. Automobilka sa podľa neho plánuje zamerať na "zoštíhlenie štruktúry a zvýšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti." Zdôraznil, že spoločnosť zachová garanciu zamestnania v Audi do roku 2029. Audi zamestnáva v Nemecku približne 54.000 ľudí.



Problémy s dodávkami veľkých motorov V6 a V8, ktoré trápili Audi v prvej polovici roka, sú už vyriešené, poznamenal Rittersberger a dodal, že v tejto súvislosti teraz dochádza k "pozitívnym efektom dobiehania produkcie". Na druhej strane cenové vojny, najmä v Číne, a prebiehajúce zmeny v rámci elektrifikácie modelov podľa neho negatívne ovplyvňujú výsledky.



Za prvých deväť mesiacov 2024 predala značka Audi 1,24 milióna áut, čo je o 11 % menej ako v rovnakom období minulého roka. Výkon v USA bol obzvlášť slabý v dôsledku chýbajúcich komponentov pre veľké vozidlá.



Predaj Audi v Číne za deväť mesiacov do konca septembra klesol o 8,5 % na 477.000 áut, keďže spoločnosť začína výrobu plne elektrických modelov Audi s partnerom FAW v novom závode v severovýchode Číny. Predaj luxusnej značky Bentley klesol za prvých deväť mesiacov o tretinu, zatiaľ čo značka Lamborghini zaznamenala výrazný rast predaja.



Tržby Audi za deväť mesiacov klesli o 8 % na 46,3 miliardy eur, prevádzkový zisk sa znížil na 2,1 miliardy eur zo 4,6 miliardy eur pred rokom a prevádzková marža klesla o polovicu na 4,5 %. Zisk po zdanení za prvých deväť mesiacov dosiahol 2,4 miliardy eur, čo je menej než 4,5 miliardy eur v predchádzajúcom roku.