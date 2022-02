Audi získalo v Číne povolenie na závod na výrobu elektromobilov

Ingolstadt 16. februára (TASR) - Nemecká automobilka Audi a jej čínsky partner FAW získali povolenie čínskych úradov na výstavbu závodu na výrobu elektrických vozidiel v Číne. Firma to oznámila v stredu, deň po schválení čínskymi úradmi, vo svojej centrále v Ingolstadte. Výstavba závodu v meste Čchang-čchun v provincii Ťi-lin na severovýchode Číny by sa po súhlase úradov mala začať už v najbližšom období a s dokončením sa počíta v závere roka 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a serveru electrive.com.



Závod by mal produkovať približne 150.000 áut ročne, pričom výroba by sa mala rozbehnúť ešte pred koncom roka 2024. "Začneme s elektrickým SUV a e-sedanom," oznámila nemecká automobilka. Okrem lisovne, karosárne, lakovne a montovne bude mať závod aj vlastnú výrobu batérií. Obe firmy investujú do závodu celkovo 20,93 miliardy jüanov (2,90 miliardy eur).



Vlani predala spoločnosť Audi 1,68 milióna vozidiel. Z toho 701.000 v Číne, čo predstavuje pokles predaja áut firmy Audi v tejto krajine o 3,6 %.



(1 EUR = 7,2101 CNY)