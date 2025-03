Audi zruší do piatich rokov v Nemecku 7500 pracovných miest

Mníchov 17. marca (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Audi oznámil, že do piatich rokov zruší na domácom trhu 7500 pracovných miest. Uviedli to v pondelok zástupcovia spoločnosti a zamestnaneckej rady. Informovali o tom agentúry DPA a Reuters.



Po intenzívnych rokovaniach, v rámci ktorých sa na začiatku diskutovalo o zrušení až 12.000 pracovných pozícií, sa vedenie firmy a zástupcovia zamestnaneckej rady dohodli na tom, že do konca roka 2029 zrušia 7500 miest, a to najmä v oblastiach ako administratíva a vývoj. Spolu s ďalšími finančnými škrtmi pre zamestnancov by prepúšťanie malo automobilke ušetriť v strednodobom horizonte viac než jednu miliardu eur ročne. Firma však zároveň oznámila, že v najbližších štyroch rokoch investuje do nemeckých závodov približne 8 miliárd eur.



Prepúšťanie v Audi, ktorá je dcérskou spoločnosťou Volkswagenu, tak zvyšuje plánovaný počet rušených pracovných miest v rámci celej skupiny VW na zhruba 48.000. Ešte pred Audi značka VW oznámila úsporný program počítajúci s redukciou približne 35.000 pozícií, Porsche plánuje zrušiť 3900 pracovných miest a softvérová divízia Volkswagenu Cariad oznámila v týchto dňoch zrušenie 1600 pozícií.



Spoločnosť Audi pritom od roku 2019 už zrušila približne 9500 pracovných miest. Vtedy si od tohto kroku sľubovala uvoľnenie miliárd eur na financovanie presunu výroby k elektrickým vozidlám. Značke sa však v posledných rokoch nedarilo, pričom prevádzková marža klesla za deväť mesiacov minulého roka na 4,5 % zo 7 % za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka. Dôvodom bol slabý predaj na kľúčových trhoch a náklady spojené s ukončovaním produkcie jej závodu v Bruseli. Výsledky za minulý rok zverejní Audi v utorok (18. 3.).