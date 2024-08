Audi zvažuje budúcnosť problémového belgického závodu

Ingolstadt 23. augusta (TASR) - Závod nemeckej automobilky Audi v Bruseli má pomerne vysoké prevádzkové náklady a vyrába len jeden starší model, ktorého predajné čísla prudko klesli. Materská skupina Volkswagen už preto znížila svoju ročnú prognózu z dôvodu vysokých nákladov na zatvorenie závodu alebo jeho využitie na alternatívne účely. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Zamestnanecká rada požaduje pre závod a jeho 3000 pracovníkov udržateľnú budúcnosť. Manažér spoločnosti Thomas Kretz v piatok na stretnutí so zamestnancami upozornil, že závod, kde sa vyrába elektrické SUV Q8 e-tron, nemá vlastnú lisovňu a jeho poloha medzi obytnou zónou, železničnou traťou a diaľnicou sťažuje možné rozširovanie. Logistické náklady sú podstatne vyššie ako v iných lokalitách, dodal.



Spoločnosť sa nechcela bližšie vyjadriť k správam belgických médií, podľa ktorých by v októbri mohlo prísť o prácu 1500 zamestnancov a v máji budúceho roka ďalších 1100. Proces konzultácií so sociálnymi partnermi podľa nej pokračuje a hľadajú sa konštruktívne riešenia.