< sekcia Ekonomika
Audit dotácií ÚPPV bol podľa opozície pochybný
Nezávislosti auditu a jeho výsledkom neverí ani opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Výsledkom auditu inovačných výziev na Úrade podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV) sa nedá veriť. Nešlo totiž o žiadnu nezávislú kontrolu, keďže audit vykonal samotný úrad. Vyhlásili to v utorok predstavitelia viacerých opozičných strán. Otázky a podozrenia v súvislosti s výzvami podľa nich zostávajú, žiadajú preto poslanecký prieskum na ÚPPV, ale aj kontrolu dotácií Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ).
Reagovali tak na utorkové vyjadrenia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády. Podľa neho priebežný audit inovačných výziev úradu doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy. Potvrdené boli len niektoré administratívne pochybenia, ktoré však môžu byť odstránené nápravnými opatreniami.
„Pán Drucker nám v zásade povedal, ako za starých dobrých smeráckych čias, že skutok sa nestal. Podľa neho sa nenašli žiadne závažné pochybenia, žiadne porušenia zákona a teda proces, výsledkom ktorého malo byť, že sponzori a kamaráti Hlasu dostanú miliónové dotácie, podľa neho mal len nejaké drobné administratívne chyby... Je to nehoráznosť,“ vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že interný audit nie je nezávislá kontrola, keďže zamestnanci úradu preverujú iných zamestnancov toho istého úradu, pričom všetci majú rovnakého šéfa. „Preto my žiadame a na túto schôdzu sme aj predložili uznesenie, aby sa vykonal poslanecký prieskum na úrade podpredsedu vlády, lebo to je naozaj nezávislá kontrola. Aby mohli prísť poslanci tak opozície, ako aj koalície na úrad sa presvedčiť, ako tieto dotácie boli prideľované,“ konštatoval Hargaš. Celý proces prideľovanie dotácií je podľa neho zlý a zlý proces nemôže viesť k dobrému výsledku, preto by výzva mala byť celá zrušená.
Nezávislosti auditu a jeho výsledkom neverí ani opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). „Preto my podávame podnet na NKÚ, ktorý má kompetencie na to, aby preveril efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov, aby preveril celú túto výzvu. Pretože 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu sú obrovské peniaze,“ zdôraznila.
Zároveň sú podľa nej zrejmé prepojenia viacerých úspešných firiem v dotačných výzvach na koaličnú stranu Hlas-SD. V jednej z výziev získali podľa nej približne štvrtinu všetkých vyčlenených peňazí. „To sú jednoducho peniaze, ktoré táto vládna koalícia vzala ľuďom na vyšších daniach, vyšších odvodoch a ide ich rozdeliť nejakým svojim spriazneným firmám. Urobíme všetko pre to, aby sa tak nestalo,“ dodala Remišová.
Drucker v tejto súvislosti v utorok zdôraznil, že projektom, v ktorých boli osoby prepojené na politickú stranu Hlas-SD, nebude poskytnutá dotácia. A to nie preto, že by boli zlé, ale z dôvodu etickej otázky a dôveryhodnosti verejnosti v spravovanie verejných financií.
Reagovali tak na utorkové vyjadrenia ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), ktorý je poverený vedením Úradu podpredsedu vlády. Podľa neho priebežný audit inovačných výziev úradu doteraz nezistil závažné nedostatky, ktoré by mali znamenať zrušenie celej dotačnej výzvy. Potvrdené boli len niektoré administratívne pochybenia, ktoré však môžu byť odstránené nápravnými opatreniami.
„Pán Drucker nám v zásade povedal, ako za starých dobrých smeráckych čias, že skutok sa nestal. Podľa neho sa nenašli žiadne závažné pochybenia, žiadne porušenia zákona a teda proces, výsledkom ktorého malo byť, že sponzori a kamaráti Hlasu dostanú miliónové dotácie, podľa neho mal len nejaké drobné administratívne chyby... Je to nehoráznosť,“ vyhlásil opozičný poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS).
Poukázal na to, že interný audit nie je nezávislá kontrola, keďže zamestnanci úradu preverujú iných zamestnancov toho istého úradu, pričom všetci majú rovnakého šéfa. „Preto my žiadame a na túto schôdzu sme aj predložili uznesenie, aby sa vykonal poslanecký prieskum na úrade podpredsedu vlády, lebo to je naozaj nezávislá kontrola. Aby mohli prísť poslanci tak opozície, ako aj koalície na úrad sa presvedčiť, ako tieto dotácie boli prideľované,“ konštatoval Hargaš. Celý proces prideľovanie dotácií je podľa neho zlý a zlý proces nemôže viesť k dobrému výsledku, preto by výzva mala byť celá zrušená.
Nezávislosti auditu a jeho výsledkom neverí ani opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). „Preto my podávame podnet na NKÚ, ktorý má kompetencie na to, aby preveril efektívnosť a hospodárnosť vynakladaných verejných prostriedkov, aby preveril celú túto výzvu. Pretože 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu sú obrovské peniaze,“ zdôraznila.
Zároveň sú podľa nej zrejmé prepojenia viacerých úspešných firiem v dotačných výzvach na koaličnú stranu Hlas-SD. V jednej z výziev získali podľa nej približne štvrtinu všetkých vyčlenených peňazí. „To sú jednoducho peniaze, ktoré táto vládna koalícia vzala ľuďom na vyšších daniach, vyšších odvodoch a ide ich rozdeliť nejakým svojim spriazneným firmám. Urobíme všetko pre to, aby sa tak nestalo,“ dodala Remišová.
Drucker v tejto súvislosti v utorok zdôraznil, že projektom, v ktorých boli osoby prepojené na politickú stranu Hlas-SD, nebude poskytnutá dotácia. A to nie preto, že by boli zlé, ale z dôvodu etickej otázky a dôveryhodnosti verejnosti v spravovanie verejných financií.