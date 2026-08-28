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Audit na Fonde na podporu cestovného ruchu zistil nezrovnalosti
Reakciou na zistené nedostatky je novela zákona o fonde.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Audit vo Fonde na podporu cestovného ruchu (FnPCR) zistil viaceré nezrovnalosti vo vnútornom fungovaní fondu. Reakciou na zistené nedostatky je novela zákona o fonde. Informovalo o tom v piatok Ministerstvo cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR s tým, že audit nariadil v januári tohto roka minister Rudolf Huliak (nezávislý) z vlastnej iniciatívy.
Ako ukázal audit, je nevyhnutné prenastaviť vnútorné procesy vo fonde. „Podľa teraz platného stavu bolo v kompetencii správnej rady operatívne a vnútorné riadenie fondu. Tento stav je však vzhľadom na frekvenciu zasadnutí správnej rady nefunkčný a neefektívny. V navrhovanej novele sa jasne stanovujú kompetencie medzi správnou radou a riaditeľom fondu, ktorého menuje predseda správnej rady, a dochádza k vnútornej reorganizácii riadenia,“ uviedlo ministerstvo.
Viaceré operatívne a vnútroorganizačné rozhodnutia fondu sa presúvajú z úrovne správnej rady priamo na riaditeľa kancelárie, čím sa výrazne odbremení najvyšší orgán fondu. „Správna rada sa tak bude môcť plne sústrediť na koncepčné a strategické smerovanie podpory pre cestovný ruch. Zároveň je jasne stanovená personálna zodpovednosť za vnútorné procesy a prípadné pochybenia pri operatívnom riadení fondu, ktorú bude niesť riaditeľ kancelárie fondu na podporu cestovného ruchu,“ priblížilo MCRŠ. Sprehľadní sa tak podľa neho vnútorná štruktúra FnPCR a jeho vnútorné riadenie bude transparentné.
Fond na podporu cestovného ruchu je nezávislou organizáciou, ktorá je zriadená na základe platného zákona. Z deviatich členov jeho správnej rady minister menuje predsedu a jedného člena správnej rady. Z troch členov dozornej rady menuje jedného člena. MCRŠ podotklo, že nemá žiadne kompetencie, ktoré by mu umožňovali vstupovať do riadenia a procesov vo fonde.
„Minister Rudolf Huliak zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za hospodárenie, rozhodnutia či vnútorné riadenie FnPCR. Táto zodpovednosť je podľa platného zákona na pleciach správnej a dozornej rady fondu. Tento prístup a nezávislosť fondu považuje minister cestovného ruchu za správny,“ dodalo MCRŠ. To podľa neho znamená, že cieľom novely nie je meniť kreovanie správnej či dozornej rady a posilňovať vplyv ministerstva na jeho chod. Novelu zákona o FnPCR preložil v podateľni Národnej rade SR poslanec Pavol Ľupták (nezaradený) 27. augusta.
Ako ukázal audit, je nevyhnutné prenastaviť vnútorné procesy vo fonde. „Podľa teraz platného stavu bolo v kompetencii správnej rady operatívne a vnútorné riadenie fondu. Tento stav je však vzhľadom na frekvenciu zasadnutí správnej rady nefunkčný a neefektívny. V navrhovanej novele sa jasne stanovujú kompetencie medzi správnou radou a riaditeľom fondu, ktorého menuje predseda správnej rady, a dochádza k vnútornej reorganizácii riadenia,“ uviedlo ministerstvo.
Viaceré operatívne a vnútroorganizačné rozhodnutia fondu sa presúvajú z úrovne správnej rady priamo na riaditeľa kancelárie, čím sa výrazne odbremení najvyšší orgán fondu. „Správna rada sa tak bude môcť plne sústrediť na koncepčné a strategické smerovanie podpory pre cestovný ruch. Zároveň je jasne stanovená personálna zodpovednosť za vnútorné procesy a prípadné pochybenia pri operatívnom riadení fondu, ktorú bude niesť riaditeľ kancelárie fondu na podporu cestovného ruchu,“ priblížilo MCRŠ. Sprehľadní sa tak podľa neho vnútorná štruktúra FnPCR a jeho vnútorné riadenie bude transparentné.
Fond na podporu cestovného ruchu je nezávislou organizáciou, ktorá je zriadená na základe platného zákona. Z deviatich členov jeho správnej rady minister menuje predsedu a jedného člena správnej rady. Z troch členov dozornej rady menuje jedného člena. MCRŠ podotklo, že nemá žiadne kompetencie, ktoré by mu umožňovali vstupovať do riadenia a procesov vo fonde.
„Minister Rudolf Huliak zároveň nenesie žiadnu zodpovednosť za hospodárenie, rozhodnutia či vnútorné riadenie FnPCR. Táto zodpovednosť je podľa platného zákona na pleciach správnej a dozornej rady fondu. Tento prístup a nezávislosť fondu považuje minister cestovného ruchu za správny,“ dodalo MCRŠ. To podľa neho znamená, že cieľom novely nie je meniť kreovanie správnej či dozornej rady a posilňovať vplyv ministerstva na jeho chod. Novelu zákona o FnPCR preložil v podateľni Národnej rade SR poslanec Pavol Ľupták (nezaradený) 27. augusta.