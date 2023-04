Audítor: Aby firmy prekonali vysoké ceny energií, musia sa prispôsobiť

Bratislava 25. apríla (TASR) - Slovenské priemyselné firmy si na rast cien energií nezvykli, skôr len prežívajú a čakajú, čo bude ďalej. Aj keď už majú ceny energií klesajúcu tendenciu, bude rok 2023 pre priemysel ťažký a ten, kto ho prežije, zrejme zrealizuje veľa ozdravných procesov a zvýši si vnútornú efektivitu. Uviedol to Michal Kolimár, energetický audítor a riaditeľ strediska v spoločnosti PPA Power DS, ktorá patrí do skupiny PPA Controll.



Jedným zo spôsobov, ako vo firme ušetriť náklady na energie, je diverzifikácia ich nákupu. Veľká časť firiem totiž v súčasnosti nakupuje elektrinu na spotovom trhu. "Nákupy treba diverzifikovať v čase, napríklad štvrtinu energií kúpiť v každom ročnom období. Takto nebudete najlepší, ale ani najhorší. A nákup energií tiež netreba odkladať na koniec roka. Je to ako keby pacient závislý od inzulínu špekuloval na poslednú chvíľu, kde ho kúpi," upozornil Kolimár.



Ako príklad šetrenia pri spotovom odbere uviedol odborník firmu, ktorá má päť výrobných strojov tvoriacich až 70 % celkovej spotreby. Ich prevádzku môže firma naplánovať na hodiny s najnižšou cenou elektriny. To môže to byť napríklad ráno alebo cez obed, keď svieti slnko a v EÚ sa prejaví výroba fotovoltiky. Alebo môže počas veterných dní, keď je elektrina lacnejšia, vyrobiť viac dielov a predzásobiť sa. Dôležité je však podľa Kolimára poznať, ktorý stroj má akú spotrebu a vedieť ich cez systém online meraní manažovať.



Firmy, ale aj občania čoraz viac zvažujú inštaláciu fotovoltických elektrární. Koncom minulého roka sa minuli strešné konštrukcie a na dodávky sa čakalo aj štyri mesiace. Spolumajiteľ spoločnosti RSM SK Milan Černák pripomenul, že každá osoba, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja vo fotovoltickom zariadení s celkovým inštalovaným výkonom nad desať kilowattov (kW), sa musí zaregistrovať u správcu dane. "Inštalovaný výkon sa posudzuje za každé samostatné fotovoltické zariadenie. Tie s výkonom do 10 kW sú od spotrebnej dane a registračných povinností oslobodené," dodal Černák.