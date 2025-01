Audítori: Bezdôvodná geoblokácia obmedzuje slobodu občanov EÚ

Brusel/Luxemburg 20. januára (TASR) - Neodôvodnené geografické blokovanie (geoblokácia), ktoré bráni spotrebiteľom v online prístupe k tovarom a službám v celej EÚ a obmedzuje tak ich slobodu, naďalej predstavuje problém. Upozornil na to v pondelňajšej správe Európsky dvor audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Cieľom nariadenia EÚ o geoblokácii z roku 2018 bolo riešiť diskrimináciu na základe štátnej príslušnosti alebo bydliska. Podľa EDA však v členských štátoch stále existujú problémy s uplatňovaním nariadenia.



Audítori odporúčajú posilnenie a zjednotenie opatrení na presadzovanie práva, lepšiu informovanosť zákazníkov o možnostiach podpory a ochrany a rozšíriť pravidlá proti geoblokácii aj na odvetvia, na ktoré sa zatiaľ nevzťahujú, napríklad na audiovizuálne služby.



Geoblokácia nastáva, keď obchodníci, pôsobiaci v jednom členskom štáte EÚ, blokujú alebo obmedzujú prístup zákazníkov z iných členských štátov k svojim online aplikáciám, alebo keď v závislosti od miesta zákazníka uplatňujú na nákup svojho tovaru a služieb iné podmienky. Podľa nariadenia z roku 2018 môže byť táto prax odôvodnená, ak ide o prípady, keď niektoré krajiny EÚ majú odlišné právne požiadavky (vekové obmedzenia na nákup alkoholu), alebo ak obchodník nechce predávať svoj tovar zákazníkom v inom členskom štáte. Ak takéto odôvodnenia neexistujú, obchodníci, predávajúci tovar a služby obyvateľom EÚ, geografické blokovanie nesmú používať.



"Geografické blokovanie obmedzuje nákupné príležitosti a možnosti spotrebiteľov. Vyvoláva nespokojnosť a bráni voľnej výmene tovaru a služieb na digitálnom jednotnom trhu EÚ. Zmyslom pravidiel EÚ je geoblokácii zabrániť, pri ich praktickom uplatňovaní sme však zistili nedostatky," vysvetlila Ildikó Gállová-Pelczová, členka EDA zodpovedná za tento audit.



Príkladom sú prípady, keď pre podniky, nakupujúce tovar alebo služby, môže byť riešenie sporov, súvisiacich s geoblokáciou, zložité. Zákazníci a obchodníci nie sú dostatočne informovaní o možnostiach ochrany spotrebiteľov. Okrem toho opatrenia na presadzovanie práva voči obchodníkom, ktorí nedodržiavajú predpisy, sa v jednotlivých členských štátoch výrazne líšia. Nie sú dostatočne jasné ani pravidlá, týkajúce sa súdnej právomoci a ťažko určiť, ktorý členský štát by mal sankcie za porušenie predpisov uložiť - či štát zákazníka alebo obchodníka.



Pokiaľ ide o pokuty, audítori zistili veľké rozdiely v jednotlivých členských štátoch - od 26 eur do päť miliónov eur a v niektorých prípadoch to bolo na základe obratu obchodníkov. Podľa EDA skutočnosť, že členské štáty uplatňujú rôzne prístupy, znamená riziko nerovnakých podmienok na jednotnom trhu EÚ.



Pri prijímaní nariadenia boli z neho vylúčené oblasti považované za problematické, napríklad audiovizuálne služby (distribúcia filmov, platformy na požiadanie a rozhlasové či televízne služby). Európska komisia podporuje dostupnosť a širší prístup k audiovizuálnemu obsahu, ale pred zavedením nových opatrení žiada zhromaždiť ďalšie informácie. Podľa audítorov treba preskúmať, či prípadné rozšírenie rozsahu pôsobnosti nariadenia prinesie výhody alebo nevýhody, čo pomôže rozhodnúť o ďalšom rozšírení pôsobnosti nariadenia o geoblokácii.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)