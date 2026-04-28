< sekcia Ekonomika
Audítori EÚ kritizujú návrh viacročného rozpočtu
Časť navrhovaných nariadení zásadne mení plánovanie, správu a kontrolu výdavkov európskeho spoločenstva, uviedol prezident EDA Tony Murphy.
Autor TASR
Brusel 28. apríla (TASR) - K početným kritickým hlasom týkajúcim sa návrhov Európskej komisie (EK) na budúci viacročný rozpočet EÚ sa pridáva aj Európsky dvor audítorov (EDA). Významné zmeny, ktoré Komisia navrhla pre rozpočet na roky 2028 až 2034, nezlepšia rámcové podmienky na realizáciu politík a programov EÚ, varoval úrad v pondelok (27. 4.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Časť navrhovaných nariadení zásadne mení plánovanie, správu a kontrolu výdavkov európskeho spoločenstva, uviedol prezident EDA Tony Murphy. „Mnohé z navrhovaných zmien neposkytujú žiadnu záruku lepšieho využívania prostriedkov v budúcnosti,“ zdôraznil. Rokovania o rozpočte EÚ sú nachádzajú v počiatočnej fáze, o konkrétnych číslach sa bude pravdepodobne rokovať až od leta. Prvé čísla by mali byť predstavené na júnovom samite EÚ. Viaceré členské štáty opakovane vyjadrili nespokojnosť s plánom Komisie zvýšiť budúci viacročný rozpočet na dva bilióny eur.
