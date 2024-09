Audítori: EÚ má nižšie príjmy z nerecyklovaného odpadu z obalov

Brusel/Luxemburg 16. septembra (TASR) - Výber vlastných zdrojov EÚ z nerecyklovaného odpadu z plastových obalov sprevádzajú problémy už od jeho zavedenia v roku 2021. Uviedol to v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA). Audítori vo zverejnenej správe upozornili, že opatrenia na monitorovanie a podporu implementácie neboli vykonané načas a väčšina krajín EÚ nebola na túto výzvu pripravená.



Vlastné zdroje EÚ založené na recyklácii plastov pomáhajú pri splácaní nástroja obnovy EÚ, no cieľom je aj motivovať k zníženiu spotreby plastov na jedno použitie, zvyšovaniu miery recyklácie a podpore obehového hospodárstva. Tieto zdroje tvoria príspevky členských štátov vo výške 0,8 eura za kilogram nerecyklovaného odpadu z plastových obalov.



Príslušné údaje o skutočnom objeme odpadu sú k dispozícii až po dvoch rokoch, preto sa počítajú na základe prognóz, ktoré sa upravujú. V roku 2023 dosiahli príjmy z vlastných zdrojov založených na plastoch 7,2 mld. eur (4 % celkových príjmov EÚ).



"EÚ v roku 2021 zaviedla nový zdroj príjmov, založený na nerecyklovanom odpade z plastových obalov vyprodukovanom v členských štátoch. Spôsob jeho výpočtu má však veľa nedostatkov," uviedol Lefteris Christoforu, člen EDA zodpovedný za audit. Audítori podľa jeho slov vyzvali Európsku komisiu, aby tento problém vyriešila a získané poznatky využila pri príprave potenciálnych nových zdrojov príjmov EÚ v budúcnosti.



Audítori upozornili, že len päť krajín EÚ zapracovalo smernicu o obaloch a odpadoch z obalov v stanovenej lehote do vnútroštátnych právnych predpisov. Eurokomisia voči zvyšným 22 členským štátom spustila právne konanie.



Vo väčšine prípadov nebolo do vnútroštátnych predpisov riadne začlenené minimálne jedno kľúčové ustanovenie (definícia pojmov "plast" a "obal" alebo výpočet vyprodukovaného a zrecyklovaného plastového odpadu). Vyriešenie týchto problémov môže trvať roky. Krajiny EÚ budú dovtedy pravdepodobne používať nejednotné definície a nevhodné metódy zostavovania údajov, čo ovplyvní výpočet ich príspevkov.



Odhad celkového množstva nerecyklovaného odpadu z plastových obalov na rok 2021 bol o 1,4 miliardy kilogramov nižší ako objem vykázaný v roku 2023. V dôsledku toho boli vlastné zdroje založené na plastoch na rok 2021 podhodnotené o 1,1 mld. eur a museli byť vykompenzované inými zdrojmi, aby bol rozpočet EÚ vyrovnaný.



Audítori kritizujú skutočnosť, že členské štáty používajú rôzne metódy zostavovania údajov a získané výsledky nepriemerujú. V dôsledku toho sú odhady recyklovaného množstva menej spoľahlivé a je komplikované ich porovnať.



Podľa EDA existuje riziko, že niektoré odpady z plastových obalov sa v skutočnosti nerecyklujú. Ak sa odpad deklarovaný ako recyklovaný v skutočnosti spáli, vyhodí alebo uloží na skládke, ide nielen o trestný čin proti životnému prostrediu, ale aj o neoprávnené zníženie sumy, ktorú má členský štát zaplatiť ako vlastný zdroj. Rovnaké riziko je aj pri plastovom obale, ktorý sa vyváža mimo EÚ.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)