Audítori EÚ posudzujú opatrenia na podporu rozvoja umelej inteligencie

Brusel/Luxemburg 20. marca (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v pondelok oznámil, že začína posudzovať opatrenia EÚ na podporu rozvoja umelej inteligencie (UI). Audítori preskúmajú, či plány a finančné opatrenia Európskej komisie prispievajú k tomu, aby sa Európa stala globálnym lídrom v oblasti umelej inteligencie.



Audítori v správe pre médiá uviedli, že umelá inteligencia je kľúčom k digitálnej transformácii EÚ, jej priemyselnej politiky a strategickej autonómii. Revolúcia v tejto oblasti prebieha, ale EÚ stále zaostáva v kľúčových aspektoch, ako je financovanie. Odhaduje sa, že suma investovaná do umelej inteligencie v EÚ je polovičná ako suma investovaná v USA.



V EÚ len osem percent podnikov využívalo umelú inteligenciu v roku 2021, pričom medzi krajinami EÚ boli výrazné rozdiely. Zatiaľ čo takmer jeden zo štyroch podnikov v Dánsku (24 %) využíval UI a 17 % v Portugalsku a 16 % vo Fínsku, tento podiel klesol pod 5 percent v Českej republike, Grécku, Lotyšsku a Litve (všetky 4 %), v Bulharsku, Estónsku, na Cypre, v Maďarsku a Poľsku (všetky 3 %) a v Rumunsku (1 %).



"Umelá inteligencia prinesie mnoho značných výhod v širokej škále odvetví. Dôležitosť konkurencieschopnosti EÚ je príliš vysoká na to, aby to nevyšlo. V rámci auditu určíme, či sa vynakladá dostatočné úsilie na to, aby sa predišlo tomu, že Európa bude v tejto veľkej technologickej revolúcii chýbať," uviedol Mihails Kozlovs, člen EDA, ktorý bude viesť tento audit.



Audítori upozornili, že EÚ na to, aby mohla súťažiť v týchto pretekoch, plánuje vyčleniť takmer 10 miliárd eur zo svojho rozpočtu v rokoch 2014 až 2027.



Okrem toho aspoň 20 % zo sumy 724 miliárd eur sprístupnených v rámci nástroja na podporu obnovy a odolnosti po pandémii koronavírusu bude financovať digitálnu transformáciu EÚ. A napokon, fond InvestEU zmobilizuje verejné a súkromné investície prostredníctvom rozpočtovej záruky EÚ vo výške 6,6 miliardy eur na výskum, inovácie a digitalizáciu.



Celkovým cieľom EÚ je v priebehu tohto desaťročia postupne zvyšovať investície do umelej inteligencie na 20 miliárd eur ročne.



EDA spresnil, že v rámci pripravovaného auditu skontroluje, či sú v EÚ zavedené kľúčové podmienky na podporu rozvoja umelej inteligencie. Audítori preskúmajú, či Európska komisia zabezpečuje, aby peniaze z rozpočtu EÚ účinne podporovali vytvorenie riadneho a konkurencieschopného európskeho ekosystému umelej inteligencie, pričom zohľadnia strategický význam umelej inteligencie a potenciálne riziká pre bezpečnosť a ochranu.







