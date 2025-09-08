< sekcia Ekonomika
Auditóri: EÚ pri mobilizácii financií v prípade kríz postupuje zložito
Audítori skonštatovali, že tento rámec tvorí viacero nástrojov, ktoré sa niekedy prekrývajú a ktorým chýbajú jasne stanovené priority.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 8. septembra (TASR) - Rámec, ktorý umožňuje EÚ mobilizovať finančné prostriedky na nepredvídané okolnosti a krízy, je príliš zložitý. Uviedol v pondelok Európsky dvor audítorov (EDA) v správe, ktorá odporúča zjednodušiť rámec rozpočtovej flexibility, zabezpečiť, aby jeho prvky boli riadne odôvodnené a zlepšiť spôsob, akým sa bude uvažovať o iných možnostiach financovania. Informuje o tom spravodajca TASR.
Pri dlhodobých rozpočtoch sa flexibilita dosahuje tým, že je možné prerozdeľovať zdroje medzi rôzne priority a rozpočtové roky a tiež zvýšiť pôvodné rozpočty.
„Videli sme, že EÚ dokázala reagovať na viaceré výzvy pomocou nástrojov flexibility. Tieto nástroje sa však niekedy prekrývajú a postupnosť ich využívania nie je vždy jasná. Súbor nástrojov finančnej flexibility by mal byť čo najjednoduchší a najúčinnejší, aby bola EÚ pripravená čeliť krízam,“ uviedol Jorg Kristijan Petrovič, člen EDA zodpovedný za tento audit.
Európska komisia navrhla väčšiu rozpočtovú flexibilitu pre dlhodobý rozpočet na roky 2021 - 2027 na základe jej intenzívneho využívania v minulom období pri riešení výziev ako nestabilita v susedstve EÚ a masová migrácia.
Podľa audítorov návrh eurokomisie nebol založený na dostatočnej identifikácii a analýze potrieb a rizík pre rozpočet EÚ. Audítori odporúčajú, aby sa koncepcia nástrojov flexibility pre budúci viacročný finančný rámec (VFR) zakladala na informáciách o pravdepodobnosti a potenciálnom vplyve udalostí, ktoré sa majú riešiť, a na dôkladnom posúdení existujúceho rámca flexibility.
Po analýze nástrojov rozpočtovej flexibility EDA poznamenal, že v rokoch 2021 - 2024 sa tieto vo veľkej miere využívali. Financie boli mobilizované na reakcie po humanitárnych krízach a prírodných katastrofách a tiež v reakcii na novovznikajúce výzvy, akými bol nárast cien energií po spustení ruskej agresie proti Ukrajine alebo prudko rastúca inflácia.
Podľa audítorov chýbajú osobitné mechanizmy na spustenie krízového rozpočtovania alebo na zmiernenie neočakávane vysokých úrokových nákladov a na zmiernenie vplyvu inflácie na plánované náklady.
V oblasti riadenia verejných financií sa financie na nepredvídané udalosti vyčlenené v rámci vnútroštátnych rozpočtov pohybujú v rozmedzí od dvoch do troch percent výdavkov. Pri porovnaní s opatreniami v rámci rozpočtu EÚ, ktorý má odlišné charakteristiky, sa ukazuje, že sumy flexibility boli v súlade s týmito referenčnými hodnotami. Sumy pôvodne dostupných finančných rezerv a osobitné nástroje umožnili zvýšenie rozpočtových výdavkov v období 2021 - 2027 až o 2,4 % (26 mld. eur). Tieto sumy sa neskôr zvýšili na 2,6 % celkových výdavkov (približne 28 mld. eur) a zaviedli sa dva nové osobitné nástroje, ktoré audítori neanalyzovali - jeden na pokrytie neplánovaného zvýšenia úrokových nákladov na úvery a pôžičky na zaplatenie ozdravného balíka EÚ budúcej generácie (NGEU) a druhý na financovanie nového Nástroja pre Ukrajinu.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
