Audítori EÚ schválili účtovné závierky spoločných podnikov EÚ

Brusel/Luxemburg 12. novembra (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) vo štvrtok potvrdil dobrý stav všetkých spoločných podnikov EÚ – verejno-súkromných partnerstiev EÚ s priemyselnými, výskumnými zoskupeniami, medzinárodnými organizáciami a členskými štátmi – a k ich účtovnej závierke a finančným transakciám vydal výrok bez výhrad.



"Pridanou hodnotou spoločných podnikov je to, že EÚ, súkromné odvetvie a výskumné zoskupenia sú partnermi, ktorí pracujú pre spoločné blaho. Prináša to inovácie a hospodársky rast," uviedla v správe pre médiá Ildikó Gállová-Pelczová, členka EDA zodpovedná za tento audit. Spresnila, že pri audite za rok 2019 sa potvrdilo, že finančné riadenie tohto typu podnikov je dobré, viaceré aspekty však možno ďalej zlepšovať, hlavne pri riadení verejného obstarávania, v oblasti grantových platieb a ľudských zdrojov.



Audítori pripomenuli, že spoločné podniky sú zriadené na vykonávanie činností v oblasti výskumu a inovácií v konkrétnych oblastiach, ktoré im pridelila Rada EÚ (členské štáty).



Na výber najlepších projektov na financovanie používajú najmä výzvy na predkladanie návrhov. Európska komisia je verejný člen spoločných podnikov a zastupuje EÚ. V roku 2019 eurokomisia prispela na činnosti v oblasti výskumu a inovácií spoločných podnikov sumou 1,9 miliardy eur. Medzi súkromných partnerov patria priemyselné odvetvie, rôzne výskumné zoskupenia a medzinárodné organizácie. Tie poskytujú najmä nepeňažné príspevky tým, že vykonávajú činnosti spoločných podnikov, do ktorých investujú svoje vlastné finančné a ľudské zdroje, aktíva a technológie.



Audítori schválili účtovné závierky všetkých spoločných podnikov za rozpočtový rok 2019, čo znamená, že účtovná závierka spoľahlivo vyjadruje ich finančnú situáciu a že v platobných a príjmových transakciách nie sú podľa účtovných pravidiel významné chyby.



Podľa správy EDA však viaceré podniky vykazovali nedostatky v postupoch obstarávania, poskytovania grantov a vo výberových konaniach. Podobne, ako aj v predchádzajúcich rokoch, audítori opätovne upriamili pozornosť na spoločný podnik Fusion for Energy (F4E). Tam hrozí riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorení pri realizácii projektu Medzinárodného termonukleárneho experimentálneho reaktora (ITER). Podľa správy EDA nedostatky v plánovaní verejného obstarávania, v riadení ľudských zdrojov a projektov spoločného podniku F4E ohrozujú jeho prevádzkovú účinnosť.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)