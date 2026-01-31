< sekcia Ekonomika
Audítori EÚ upozornili na riziká pri návrhu rozpočtu Únie
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) privítal v pripravovanom rozpočte Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034 návrh zrušiť korekčné mechanizmy, ktorými sa znižujú príspevky niektorých členských štátov. Varoval ale pred zložitosťou systému, založenom na vlastných zdrojoch s piatimi novými navrhovanými tokmi príjmov, informoval EDA.
Komisia predložila návrh viacročný finančný rámec (VFR) 16. júla 2025 a počíta so sedemročným rozpočtom v objeme približne dva bilióny eur v bežných cenách. Stropy navrhovaného VFR majú byť oproti súčasnému obdobiu vyššie, pričom vyjadrené ako podiel hrubého národného dôchodku (HND) EÚ majú dosiahnuť 1,26 %. Audítori zároveň upozornili, že bez započítania splátok mechanizmu obnovy po pandémii (NGEU) je nárast podielu na HND miernejší.
EDA poukázal aj na návrh znížiť podiel rozpočtu EÚ, ktorý Komisia spravuje spolu s členskými štátmi, a na rast priameho a nepriameho riadenia Komisiou. Podľa audítorov to môže predstavovať administratívne výzvy a mať vplyv aj na geografické rozdelenie výdavkov. Komisia chce zároveň zjednodušiť rozpočtový rámec znížením počtu programov z 52 na 16, no audítori pripomenuli, že reálny prínos zjednodušenia pre konečných prijímateľov bude závisieť od vykonávacích pravidiel a kontrolných mechanizmov v praxi.
Pri príjmoch Komisia navrhla päť nových vlastných zdrojov, čím by sa ich celkový počet zvýšil na deväť. Po prvý raz majú zahŕňať aj príjmy založené na nevyzbieranom odpade z elektrických a elektronických zariadení, na daniach z tabaku a na príspevkoch spoločností s ročným obratom nad 100 miliónov eur.
Komisia odhadla, že navrhované zmeny prinesú do rozpočtu Únie v priemere dodatočných 58 miliárd eur ročne. Audítori však upozornili, že výrazná časť dodatočných príjmov má byť naďalej krytá z vnútroštátnych rozpočtov.
