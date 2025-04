Audítori: Financovanie mimovládok nie je dostatočne transparentné

Brusel 7. apríla (TASR) - Financovanie mimovládnych organizácií (MVO) zo strany Európskej únie nie je napriek pokrokom stále dostatočne transparentné. Skonštatoval to v pondelkovej správe Európsky dvor audítorov (EDA), informuje TASR.



„Napriek zlepšeniam sú informácie o finančných prostriedkoch EÚ pridelených MVO, ktoré pôsobia v oblasti vnútorných politík Únie, stále nepresné a neúplné,“ poznamenali audítori.



Európska komisia (EK) podľa ich zistení náležite nezverejnila niektoré činnosti zastupovania záujmov financované EÚ, ako je lobizmus. Podľa ich názoru neexistujú ani dostatočné aktívne kontroly na zabezpečenie toho, aby financované MVO dodržiavali hodnoty Európskej únie. „To vystavuje EÚ riziku poškodenia dobrého mena," zdôraznil EDA.



Pripomenul, že MVO posilňujú účasť občanov na tvorbe demokratickej politiky bloku prostredníctvom priebežného dialógu, ktorý musí byť transparentný. „Na vyvodenie zodpovednosti verejných činiteľov s rozhodovacou právomocou musia občania vedieť, komu a na aký účel sa finančné prostriedky EÚ poskytujú, ale aj to, ako sa využívajú a či príjemcovia dodržiavajú hodnoty EÚ,“ doplnili audítori v najnovšej správe.



EDA tiež poznamenal, že pojem MVO sa v jednotlivých krajinách EÚ líši a vo vnútroštátnych právnych predpisoch je zakotvený len zriedkavo. „V roku 2024 EÚ v podstate vymedzila MVO ako neziskovú organizáciu, ktorá je nezávislá od vlády. Hoci ide o krok správnym smerom, samotné vymedzenie pojmu nemôže zabezpečiť, aby boli MVO správne klasifikované v systéme finančnej transparentnosti EÚ. Dôvodom je, že subjekty sa samy deklarujú ako MVO a Komisia nekontroluje dôležité aspekty ich postavenia,“ upozornil.



Audítori tiež zistili, že Komisia až počas kontroly vydala usmernenie, že v dohodách o grante by sa od príjemcov nemalo vyžadovať lobovanie inštitúcií EÚ. Okrem toho správcovia finančných prostriedkov EÚ aktívne nehľadajú možné porušenia hodnôt Únie zo strany MVO, ako je právny štát a ľudské práva, ale spoliehajú sa najmä na ich vlastné vyhlásenia. Nevykonávajú sa ani kontroly zdrojov financovania, ktoré môžu poskytnúť užitočné informácie o tom, kto stojí za MVO, vymenovali audítori ďalšie zistené nedostatky.



Mimovládnym organizáciám bolo v rokoch 2021 až 2023 pridelených 7,4 miliardy eur na kľúčové vnútorné politiky EÚ, ako sú súdržnosť, výskum, migrácia a životné prostredie. Približne 4,8 miliardy eur poskytla EK a 2,6 miliardy eur členské štáty. Audítori však varujú, že tieto údaje by sa mali vnímať opatrne, keďže podľa nich neexistuje spoľahlivý prehľad o finančných prostriedkoch EÚ vyplatených MVO.