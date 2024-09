Audítori: Peniaze na obnovu sa do ekonomiky presúvajú pomalšie

Brusel/Luxemburg 2. septembra (TASR) - V prvých troch rokoch existencie Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v hodnote 724 miliárd eur sa prostriedky z neho vyplácali s oneskorením a meškala aj realizácia projektov. Vyplýva to z pondelňajšej správy Európskeho dvora audítorov (EDA).



Audítori upozornili, že to ohrozuje dosiahnutie cieľov, ktoré majú krajinám EÚ pomôcť zotaviť sa z pandémie ochorenia COVID-19 a zvýšiť ich odolnosť. Hoci sa tempo platieb Európskej komisie (EK) zrýchľuje, nie je isté, že členské štáty budú schopné čerpať alebo absorbovať finančné prostriedky včas, dokončiť plánované opatrenia pred uplynutím platnosti nástroja v auguste 2026 a získať tak očakávané hospodárske a sociálne výhody.



Z RRF, ktorý bol zriadený vo februári 2021, sa financujú reformy a investície v krajinách EÚ od začiatku pandémie vo februári 2020 do augusta 2026. Je zameraný na šesť oblastí vrátane zelenej a digitálnej transformácie. Krajiny môžu získať finančné prostriedky na základe pokroku, ktorý dosahujú.



"Upozorňujeme na riziká, pretože krajiny EÚ do polovice obdobia trvania nástroja vyčerpali menej ako tretinu plánovaných financií a svoje vopred vymedzené míľniky a ciele splnili na menej než 30 percent," uviedla pre médiá Ivana Maletičová, členka EDA zodpovedná za tento audit.



Pozitívne je, že predbežné financovanie až do výšky 13 % sumy, ktorú mohli členské štáty získať, umožnilo rýchlo vyplatiť viac prostriedkov už na začiatku. Audítori však kritizujú tempo, akým sa odvtedy čerpá väčšina financií.



Do konca roka 2023 sa z eurokomisie do štátnych pokladníc presunulo len 213 miliárd eur. Takmer polovica finančných prostriedkov vyplatených 15 členským štátom, ktoré poskytli príslušné podklady, sa ešte nedostala ku konečným príjemcom (súkromné podniky, verejné energetické spoločnosti, školy).



Takmer všetky krajiny predložili EK žiadosti o platby oneskorene, z dôvodu inflácie alebo výpadkov dodávok, neistoty v súvislosti s pravidlami v oblasti životného prostredia a nedostatočnej administratívnej kapacity. Do konca roka 2023 predložili 70 % plánovaných žiadostí o približne 16 % menej financií, ako sa očakávalo.



Sedem krajín nedostalo z rôznych dôvodov žiadne finančné prostriedky za uspokojivé splnenie míľnikov a cieľov.



Existuje riziko, že nie všetky plánované opatrenia budú dokončené načas. Do konca roka 2023 bolo na platbu predložených menej než 30 % z celkového počtu viac ako 6000 míľnikov a cieľov potvrdzujúcich pokrok, čo znamená, že značný počet - pravdepodobne tie najzložitejšie - ešte neboli splnené.



Vyplatenie prostriedkov nemusí nevyhnutne odrážať množstvo a význam míľnikov a cieľov. To znamená, že významný objem financií by sa mohol vyplatiť bez toho, aby členské štáty dokončili príslušné opatrenia a reformy.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)