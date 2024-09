Audítori: Podpora EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo má nedostatky

Brusel/Luxemburg 23. septembra (TASR) - Súčasná stratégia podpory EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo má veľké nedostatky a pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby po roku 2030 neexistuje žiadna vízia ani ciele. Uviedol to v pondelňajšej správe Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori upozornili, že hoci EÚ každoročne poskytuje miliardy eur na rozšírenie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy, požiadavkám a potrebám tohto odvetvia sa venuje málo pozornosti. Výsledkom je, že ekologická výroba zostáva špecializovaným segmentom na trhu a je pravdepodobné, že EÚ sa v tejto oblasti minula s cieľom.



Ekologické poľnohospodárstvo je dôležitou súčasťou stratégie EÚ "od výrobcu k spotrebiteľovi" a zohráva dôležitú úlohu pri plnení environmentálnych a klimatických cieľov EÚ. V období 2014 - 2022 dostali európski poľnohospodári zo spoločnej poľnohospodárskej politiky podporu na prechod na ekologické poľnohospodárstvo alebo zachovanie ekologických postupov vo výške približne 12 miliárd eur a do roku 2027 dostanú ďalších asi 15 miliárd.



Rozsah ekologického poľnohospodárstva sa však v jednotlivých členských štátoch výrazne líši. Pohybuje sa od menej ako 5 % poľnohospodárskej pôdy v Holandsku, Poľsku, Bulharsku, Írsku a na Malte až po viac ako 25 % v Rakúsku.



"Európske poľnohospodárstvo sa stáva ekologickejším a ekologické poľnohospodárstvo v ňom zohráva kľúčovú úlohu. Na dosiahnutie trvalého úspechu však nestačí sústrediť sa len na rozširovanie plochy ekologicky obhospodarovanej pôdy. Je potrebné vyvinúť ďalšie úsilie na podporu celého sektora, a to prostredníctvom rozvoja trhu a zvýšenia produkcie. Ináč hrozí, že namiesto prosperujúceho odvetvia vytvoríme nevyvážený systém, ktorý bude závislý od finančných prostriedkov EÚ," upozornila Keit Pentus-Rosimannusová, členka EDA zodpovedná za tento audit.



Audítori zistili, že pri podpore spoločnej agropolitiky sa môžu prehliadnuť environmentálne a trhové ciele. Farmári môžu dostávať peniaze EÚ, aj keď neuplatňujú normy týkajúce sa striedania plodín alebo dobrých životných podmienok zvierat, čo je základom ekologického poľnohospodárstva. Bežnou praxou býva aj povoľovanie neekologických osív pre ekologické plodiny.



Podpora v rámci spoločnej agropolitiky mala poľnohospodárom kompenzovať dodatočné náklady a stratu príjmov, ktoré vznikli prechodom na ekologické poľnohospodárstvo. Na to, aby mohli ekologickí poľnohospodári dostávať financie EÚ, sa od nich nevyžadovalo, aby vyrábali ekologické výrobky, čo je tiež dôvod, prečo takáto výroba zostáva malým trhom, ktorý nepredstavuje viac ako 4 % celkového trhu s potravinami v EÚ.



Audítori spochybnili stratégiu EÚ v tejto oblasti. Upozornili, že v súčasnom akčnom pláne pre toto odvetvie chýbajú niektoré podstatné prvky. Neexistujú primerané a kvantifikovateľné ciele pre odvetvie ekologickej poľnohospodárskej výroby ani spôsoby merania pokroku. Chýba aj strategická vízia na obdobie po roku 2030, ktorá by zabezpečila stabilitu a dlhodobú perspektívu potrebnú pre úspech tohto odvetvia.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)