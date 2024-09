Audítori: Poľnohospodárske plány neladia s cieľmi EÚ v oblasti klímy

Brusel/Luxemburg 30. septembra (TASR) - Medzi cieľmi EÚ v oblasti životného prostredia a klímy a poľnohospodárskymi plánmi, ktoré vypracovali krajiny EÚ, je viditeľný rozdiel. V pondelok to vo svojej správe skonštatoval Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori pripomenuli, že spoločná poľnohospodárska politika na roky 2023 - 2027 poskytla členským štátom flexibilitu pri zohľadnení ambicióznych ekologických cieľov EÚ v ich plánoch. Všetky štáty využili výnimky z poľnohospodárskych a environmentálnych podmienok, zatiaľ čo niektoré obmedzili alebo oneskorili uplatňovanie ekologických opatrení, ktoré sú potrebné na získanie finančných prostriedkov EÚ. Podľa EDA však plány spoločnej agropolitiky nevykazujú výrazný nárast ekologických ambícií.



Cieľom 378,5 miliardy eur vyplatených v rámci agropolitiky EÚ na obdobie 2021 - 2027 je zabezpečiť spravodlivú podporu príjmov pre poľnohospodárov, potravinovú bezpečnosť a živobytie vo vidieckych oblastiach, ale aj chrániť životné prostredie pred škodami a zmenou klímy, ktoré môžu mať priamy vplyv i na agrovýrobu.



"Zelený návrh spoločnej poľnohospodárskej politiky sa zlepšil. V porovnaní s minulosťou sme však nezaznamenali výrazné rozdiely v poľnohospodárskych plánoch členských štátov. Ambície EÚ v oblasti klímy a životného prostredia nie sú reflektované na vnútroštátnej úrovni a chýbajú kľúčové prvky na posúdenie ekologickej výkonnosti," uviedol Nikolaos Milionis, člen EDA zodpovedný za tento audit v správe pre médiá.



V novej agropolitike sa zaviedlo viac podmienok na získanie financií EÚ a členským štátom sa poskytla väčšia flexibilita pri uplatňovaní niektorých pravidiel. Doplnili sa do nej ekologické systémy, ktoré odmeňujú postupy prospešné pre klímu, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat, a opätovne sa potvrdili opatrenia na rozvoj vidieka. To bolo sprevádzané požiadavkami na pridelenie minimálneho percentuálneho podielu finančných prostriedkov na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, čo je oblasť, v ktorej všetky členské štáty splnili požiadavky.



Audítori však zistili, že plány spoločnej agropolitiky nie sú výrazne ekologickejšie ako v predchádzajúcom období. A v reakcii na protesty poľnohospodárov v máji 2024 sa vplyv plánov na životné prostredie môže ďalej znížiť.



Podľa EDA plány spoločnej agropolitky nie sú dobre zosúladené s Európskou zelenou dohodou a zodpovedajúci cieľ tejto dohody do roku 2030 sa zdá byť ťažko dosiahnuteľný.



Audítori zdôraznili, že rámec monitorovania na kontrolu ekologickej výkonnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky sa zjednodušil, ale chýbajú mu kľúčové prvky (napríklad podávanie správ o opatreniach na zníženie emisií nehovorí nič o ich skutočnom znížení). Odporúčajú preto posilniť rámec, najmä stanovením jasných cieľov a ukazovateľov výsledkov na meranie pokroku.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)