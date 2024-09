Audítori: Príspevok na plnenie klimatických cieľov EÚ nie je jasný

Brusel/Luxemburg 11. septembra (TASR) - Príspevok Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF), ktorý je hlavným pilierom fondu EÚ na podporu oživenia po pandémii, je nejasný. Vyplýva to zo správy, ktorú v stredu predstavil Európsky dvor audítorov (EDA).



Audítori pripomenuli, že najmenej 37 % finančných prostriedkov RRF sa musí vyčleniť na opatrenia v oblasti klímy. Európska komisia (EK) vyhodnotila, že vo februári 2024 pripadalo na opatrenia na podporu klimatických cieľov EÚ 42,5 % (275 miliárd eur) finančných prostriedkov tohto mechanizmu.



Podľa audítorov však tieto príspevky by mohli byť nadhodnotené najmenej o 34,5 miliardy eur a môžu byť s nimi spojené aj ďalšie problémy. Zistili aj nedostatky v míľnikoch a cieľoch opatrení v oblasti klímy, vo vykazovaní skutočných výdavkov a v šetrnosti niektorých projektov označených ako "ekologické" k životnému prostrediu.



Na rozdiel od iných predchádzajúcich foriem výdavkov EÚ sa finančné prostriedky z tohto mechanizmu vyplácajú na základe dosiahnutých míľnikov a cieľov, a nie v závislosti od skutočných výdavkov. Popri iných nedostatkoch audítori zistili, že tento model financovania a relatívne krátky časový rámec na vykonávanie RRF vyvolávajú pochybnosti o tom, či všetky peniaze plánované na opatrenia v oblasti klímy k cieľu skutočne prispejú.



"Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti predstavuje významnú investíciu v celej EÚ. Ak sa bude správne implementovať, mal by urýchliť plnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy. V súčasnosti však tento mechanizmus brzdí vysoká miera aproximácie v súvisiacich plánoch a tiež rozpory medzi plánovaním a skutočnosťou. V v konečnom dôsledku poskytuje málo informácií o tom, koľko peňazí ide priamo na zelenú transformáciu", uviedla pre médiá Joelle Elvingerová, členka EDA zodpovedná za túto správu.



Podľa EDA v praxi nie je príspevok opatrení RRF v oblasti klímy vždy dostatočne presne určený. Na výpočet plánovaného podielu financií na "opatrenia v oblasti klímy" EK používa vzorec "klimatického koeficientu". Pri mnohých opatreniach však tento koeficient nebol jasný a v niektorých prípadoch bol prínos v oblasti klímy nadhodnotený.



Pri kontrolách sa tiež zistilo, že niektoré projekty označené ako ekologické so zelenou transformáciou priamo nesúvisia. Aby sa predišlo takýmto prípadom, audítori odporúčajú posudzovať projekty týkajúce sa klímy podrobnejšie a presnejšie.



Audítori takisto zistili, že niektoré opatrenia neboli také ekologické, ako sa mohlo zdať. Na dosiahnutie cieľov pre výdavky v oblasti klímy členské krajiny vo svojich plánoch uvádzajú odhady nákladov, ktoré sa kontrolujú vopred, ale nie po ich vykonaní. Skutočné náklady na akékoľvek opatrenie RRF sa môžu výrazne líšiť od odhadov. Aby nedochádzalo k takýmto nezrovnalostiam, audítori odporúčajú posilniť väzby medzi budúcimi nástrojmi a cieľmi v oblasti klímy a zhromaždiť údaje o vynaložených finančných prostriedkov a ich prehľad zverejniť.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)