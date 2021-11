Audítori vydali verejno-súkromným partnerstvám EÚ dobré ohodnotenie

Brusel/Luxemburg 12. novembra (TASR) - Európsky dvor audítorov (EDA) v piatok oznámil, že schválil účtovné závierky za rok 2020 a príslušné transakcie všetkých spoločných podnikov EÚ, ktoré sú verejno-súkromnými partnerstvami s priemyselnými a výskumnými zoskupeniami.



V siedmom roku svojho desaťročného životného cyklu už väčšina spoločných podnikov realizovala približne dve tretiny činností v rámci programu Horizont 2020.



Osem spoločných podnikov EÚ, ktoré v rámci programu Horizont 2020 realizujú výskumné a inovačné činnosti, spravujú finančné zdroje v celkovej výške 19,7 miliardy eur. Ide o financie poskytnuté Európskou komisiou z výskumných a inovačných programov a o nepeňažné príspevky a ďalšie finančné príspevky od súkromných partnerov, zúčastnených štátov a medzivládnych organizácií.



Tieto spoločné podniky používajú na výber najlepších projektov na financovanie najmä výzvy na predkladanie návrhov. Spoločný podnik Fusion for Energy má odhadovaný rozpočet vo výške 15 miliárd eur na financovanie európskej časti realizácie projektu ITER vo Francúzsku. Tento rozpočet zahŕňa náklady na prevádzku jadrového zariadenia od roku 2028 do roku 2035.



Audítori tak ako každý rok skontrolovali finančnú situáciu všetkých spoločných podnikov v roku 2020. Zistili, že ich účtovná závierka je spoľahlivá podľa medzinárodných účtovných štandardov a že v platobných a príjmových transakciách nie sú žiadne významné chyby.



"Náš audit za rok 2020 potvrdzuje, že finančné riadenie a riadenie súladu s predpismi spoločného podniku je zdravé. Pozitívne hodnotíme, že spoločné podniky sa bez závažnejšieho dosahu na činnosti a výsledky prispôsobili obmedzeniam, ktoré priniesla pandémia koronavírusu," uviedla Ildikó Gállová-Pelczová, členka EDA zodpovedná za tento audit.



Audítori skontrolovali mieru vykonávania činností spoločných podnikov a odhadli, že na konci roka 2020 už bolo podpísaných 88 % plánovaných dohôd o grante v rámci programu Horizont 2020 a splnených približne 62 % cieľov týkajúcich sa príspevkov členov na činnosti programu. V miere dosahovania výsledkov však medzi jednotlivými spoločnými podnikmi existujú značné rozdiely v závislosti od povahy oblasti výskumu, dĺžky trvania projektov a ich prevádzkyschopnosti. Činnosti stanovené na roky 2007 – 2013, ktoré spadajú do siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a technického rozvoja a programu transeurópskej dopravnej siete, boli takmer úplne zrealizované.



Audítori privítali, že všetky spoločné podniky prijali nápravné opatrenia na riešenie pripomienok z auditov z predchádzajúcich rokov.











