Audítori zistili nejasné výsledky finančných opatrení EÚ

Brusel/Luxemburg 11. júna (TASR) - EÚ čoraz viac využíva svoje finančné zdroje na financovanie preventívnych opatrení proti lesným požiarom, v praxi sa však nie vždy vynakladajú účinne. Upozornila na to stredajšia správa Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Audítori upozornili, že financie EÚ na riešenie lesných požiarov sa nevynakladajú systematicky tam, kde sú potreby a riziká najvyššie a dlhodobé. Čo je veľmi dôležité, lebo lesné požiare sa v EÚ v posledných rokoch opakujú častejšie a intenzívnejšie. Presná suma finančných prostriedkov EÚ vynaložených v boji proti lesným požiarom je z veľkej časti neznáma, podľa EDA by sa však na tento účel mohlo použiť viac financií, najmä prostredníctvom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Členské krajiny sa zameriavajú na preventívne opatrenia, ako je vytváranie protipožiarnych priesekov a odstraňovanie vegetácie, čo podľa správy EDA vidieť najmä v Portugalsku a Španielsku.



Lesné požiare sa v posledných rokoch zintenzívnili z hľadiska počtu aj rozsahu, za čo môže aj zmena klímy. Počet požiarov, ktoré zasiahli vyše 30 hektárov, sa v EÚ v rokoch 2006 - 2010 strojnásobil. V rokoch 2021 - 2024 dosiahol ročný priemer takmer 1900 požiarov a zasiahnutá oblasť za posledné štyri roky sa rozšírila na ročný priemer viac než 5250 štvorcových kilometrov. To znamená, že v EÚ každoročne zhorí dvojnásobok územia Luxemburska.



„Finančné prostriedky EÚ sa musia vynakladať tak, aby sa zabezpečili najlepšie výsledky a udržateľný vplyv,“ uviedol Nikolaos Milionis, člen EDA zodpovedný za tento audit.



Audítori skonštatovali, že projekty čerpajúce financie EÚ sa nie vždy zameriavajú na oblasti, v ktorých bude vplyv najväčší. Napríklad v niektorých regiónoch Španielska sa rozpočet rozdelil medzi všetky provincie bez ohľadu na riziká a potreby.



Ďalšie z financovaných opatrení boli založené na zastaraných informáciách, čo platí pre Grécko, kde existuje zoznam oblastí náchylných na lesné požiare spred vyše 45 rokov. V Portugalsku rovnako pre chýbajúcu aktualizáciu máp financie EÚ putovali do čiastočne zaplavenej oblasti.



Podľa správy EDA je ťažko zistiť skutočné výsledky dosiahnuté financovaním EÚ na riešenie lesných požiarov v EÚ. Nie je to však spôsobené len nedostatkom údajov, nejednotnými ukazovateľmi či slabým monitorovaním. Dôvodom je aj to, že udržateľnosť a účinnosť financovaných opatrení nie je vždy zabezpečená, najmä pokiaľ ide o Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti.



Audítori dospeli k záveru, že vplyv opatrení EÚ na prevenciu by sa mohol obmedziť maximálne na tri alebo štyri roky.



Európska komisia podporuje krajiny EÚ zasiahnuté lesnými požiarmi prostredníctvom financovania, vybudovala hasičskú flotilu lietadiel a vrtuľníkov, avšak politika lesného hospodárstva zostáva v kompetencii jednotlivých členských štátov.





