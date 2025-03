Audítori:EÚ sa len slabo chráni pred podvodmi v oblasti DPH pri dovoze

Brusel/Luxemburg 24. marca (TASR) - Finančné záujmy Európskej únie (EÚ) a jednotný trh nie sú dostatočne prísne chránené pred podvodmi v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH) pri dovoze, keď sa používajú zjednodušené dovozné colné režimy. Upozornila na to pondelňajšia správa Európskeho dvora audítorov (EDA), informuje spravodajca TASR.



Audítori upozornili, že kontroly vykonávané členskými štátmi majú závažné nedostatky.



V prípade dovážaného tovaru je DPH splatná vtedy, keď tovar vstúpi do priestoru EÚ, a dlžná suma sa stanovuje na základe colných vyhlásení. Podvody v oblasti DPH pri dovoze narúšajú hospodársku súťaž na jednotnom trhu a majú negatívny vplyv na financie EÚ aj členských štátov.



Audítori zistili, že zjednodušené dovozné colné režimy sú obzvlášť náchylné na takéto podvody.



"Existujúce opatrenia nie sú dostatočné na predchádzanie a odhaľovanie podvodov v oblasti DPH pri dovoze, keď sa používajú zjednodušené dovozné colné režimy. Hodnota tovaru dovážaného v rámci týchto režimov je značná a riziko zneužitia v dôsledku podvodných praktík je vysoké. Mala by sa zachovať rovnováha medzi uľahčením obchodu a potrebou chrániť finančné záujmy EÚ, uviedol François-Roger Cazala, člen EDA zodpovedný za tento audit, v správe pre médiá.



Audítori zistili nezrovnalosti v regulačnom rámci EÚ pre zjednodušené dovozné colné režimy a v spôsobe, akým Európska komisia monitoruje tento rámec. Odporúčajú zaviesť a presadzovať štandardizované pravidlá.



Podľa EDA neexistujú harmonizované pravidlá na reguláciu funkcií daňových zástupcov. V krajinách EÚ, ktoré navštívili, audítori zaznamenali rozdielne prístupy k zrušeniu platnosti identifikačných čísel pre DPH a nezrovnalosti medzi statusom čísel DPH a statusom čísel registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov (EORI). Obchodníci, ktorí porušujú pravidlá v oblasti DPH, tak môžu naďalej vykonávať colné operácie.



Sankcie a pokuty sa v jednotlivých členských štátoch tiež výrazne líšia.



Audítori zistili závažné nedostatky v kontrolách členských štátov týkajúcich sa zjednodušených režimov pre DPH pri dovoze. Zistili značné straty pri výbere DPH vo vzorke dovozov, ktorú skontrolovali, bez uistenia, že sa tovar prepravuje z členského štátu dovozu do iného členského štátu na predaj. To je podmienkou na udelenie oslobodenia od DPH pri dovoze do EÚ.



Audítori takisto našli prípady podhodnotenia výrobkov - a teda aj DPH - dovozcami, najmä pokiaľ ide o smartfóny, textil, obuv a šperky. Obmedzenie prístupu k údajom znamená, že je ťažké porovnať základ dane dovážaného tovaru (colné vyhlásenia) a hodnotu zdaniteľného predaja v rôznych členských štátoch.



EDA zistil aj nedostatky v spolupráci medzi členskými štátmi a na úrovni EÚ. Napriek odporúčaniam z predchádzajúcich auditov zostáva zdieľanie údajov aj naďalej problémom, najmä medzi daňovými a colnými správami v rôznych členských štátoch Únie.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)