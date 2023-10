Audítori:Výdavky EÚ v roku 2022 boli v znamení častejších chýb a rizík

Brusel/Luxemburg 5. októbra (TASR) - Chyby vo výdavkoch z rozpočtu EÚ v roku 2022 sa výrazne zvýšili. Upozornil na to vo štvrtok Európsky dvor audítorov (EDA).



Podobne ako v posledných troch rokoch audítori dospeli k záveru, že miera chýb je významná a rozšírená a k výdavkom EÚ v roku 2022 vydali záporný výrok.



Audítori skonštatovali, že účtovná závierka EÚ za rozpočtový rok 2022 poskytuje pravdivý a verný obraz a príjmové transakcie možno považovať za bezchybné. Výdavky z rozpočtu EÚ vo výške 196 miliárd eur však boli ovplyvnené výrazným zvýšením chybovosti na 4,2 % (v roku 2021 len 3 %). Audítori 66 % kontrolovaných výdavkov označili za vysoko rizikové.



Podľa EDA problémy so správnosťou a nedostatky zistené v systémoch kontroly členských štátov majú vplyv na 46,9 miliardy eur vynaložených v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.



Pri odhade chybovosti ide o odhad súm, ktoré neboli použité v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami. Audítori však zistili aj 14 prípadov podozrenia z podvodu, ktoré nahlásili Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Šesť z týchto prípadov bolo zároveň nahlásených aj Európskej prokuratúre (EPPO).



"EÚ ukázala, že na celú škálu bezprecedentnej série kríz je schopná pohotovo reagovať bezpríkladnými opatreniami. Vysoký objem dostupných financií v takomto prostredí však so sebou nesie zvýšené rozpočtové riziko. Zistili sme, že riziko je potrebné lepšie riadiť. Vďaka našej práci stále odhaľujeme nedostatky, ktoré viedli k výraznému zvýšeniu výdavkov ovplyvnených chybami," vysvetlil predseda EDA Tony Murphy.



Rok 2022 bol druhým rokom vykonávania Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je motorom ozdravného balíka EÚ budúcej generácie (NGEU) vo výške 800 miliárd eur. Z tohto mechanizmu získavajú členské štáty finančné prostriedky na dosiahnutie vopred stanovených čiastkových cieľov alebo cieľových hodnôt. V roku 2022 bolo 11 členským štátom poskytnutých 13 grantových platieb v hodnote 46,9 miliardy eur.



Audítori zistili, že v 11 z 13 grantových platieb sa vyskytli problémy so správnosťou, keď 15 z 281 čiastkových cieľov a cieľových hodnôt nebolo splnených uspokojivo a oprávnene. Šesť platieb bolo ovplyvnených významnými chybami. Audítori zistili aj prípady zlých návrhov opatrení a čiastkových cieľov a aj problémy so spoľahlivosťou informácií zo strany členských štátov.



EDA preto k výdavkom Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vydal výrok s výhradou.



Dlh EÚ v roku 2022 vyskočil na 344,3 miliardy eur (v roku 2021 236,7 miliardy eur), najmä v dôsledku nových úverov pre NGEU vo výške 96,9 miliardy eur. Úrokové riziko pre rozpočet EÚ predstavuje len dlh v súvislosti s nástrojom NGEU.



Súvisiace náklady na prijaté úvery sa v roku 2022 v dôsledku rastúcich úrokových sadzieb výrazne zvýšili. Audítori upozornili, že významné rozpočtové dôsledky má i návrat vysokej miery inflácie. Podľa prognóz eurokomisie o inflácii by rozpočet EÚ mohol do roku 2023 stratiť takmer 10 % svojej kúpnej sily.



Celková expozícia rozpočtu EU voči potenciálnym budúcim záväzkom do konca roku 2022 predstavovala 248,3 miliardy eur (nárast z 204,9 miliardy v roku 2021). Zvýšenie je čiastočne spôsobené finančnou pomocou EÚ Ukrajine, ktorá sa v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 viac ako zdvojnásobila (16 miliárd oproti 7 miliardám). Schválením ďalších 18 miliárd eur na konci minulého roka sa táto expozícia pre budúce rozpočty EÚ výrazne zvýši, upozornil EDA.