< sekcia Ekonomika
Audítorom kybernetickej bezpečnosti roka 2025 sa stal Ján Drahoš
Ocenenie si prevzal počas Qubit Conference Slovakia 2025, ktorá sa od 11. do 12. novembra konala v Demänovskej Doline.
Autor TASR
Demänovská Dolina 14. novembra (TASR) - Audítorom kybernetickej bezpečnosti roka 2025 sa stal Ján Drahoš. Ocenenie si prevzal počas Qubit Conference Slovakia 2025, ktorá sa od 11. do 12. novembra konala v Demänovskej Doline. Na konferencii, ktorá je zameraná na kybernetickú bezpečnosť, sa stretlo približne 250 odborníkov z oblasti IT, priemyslu, školstva aj verejnej správy, ktorí diskutovali o vplyve umelej inteligencie na bezpečnosť, etiku a pracovný trh. TASR o tom za Qubit Conference informovala Miroslava Ryšková.
Audítor kybernetickej bezpečnosti je zodpovedný za nezávislý pohľad a overenie nastavenia niektorých mechanizmov, technológií, procesov a fungovania samotných organizácií, čo znamená, že kontroluje nastavenia serverov alebo rôznych aplikácií a hľadá spôsoby ako ich zlepšiť.
Víťaz ocenenia podotkol, že sa mu osvedčuje ľudský prístup, keďže každý pracuje v rôznych podmienkach a podmienky legislatívy nemusí byť vždy jednoduché splniť. „Ľudský prístup, ale profesionálny výkon sú kľúčom dobrého audítora. Veľmi si vážim ľudí, ktorí ma nominovali a vážim si aj rozhodnutie komisie, znamená to pre mňa zodpovednosť a záväzok dobré meno komunity šíriť aj do budúcnosti ďalej,“ dodal Drahoš.
Ocenenie Audítor kybernetickej bezpečnosti roka vzniklo ako pocta profesionálom, ktorí nielen dohliadajú na bezpečnosť organizácií, ale aj posúvajú komunitu dopredu - zdieľaním poznania, skúseností a praxe. „Chceme vyzdvihnúť ľudí, ktorí v kybernetickej bezpečnosti a audite spájajú odbornosť s otvorenosťou, inšpirujú ostatných, podporujú spoluprácu a pomáhajú zvyšovať úroveň povedomia o bezpečnosti na Slovensku,“ doplnila spoluzakladateľka Qubit Conference Mária Krahulecová.
Audítor kybernetickej bezpečnosti je zodpovedný za nezávislý pohľad a overenie nastavenia niektorých mechanizmov, technológií, procesov a fungovania samotných organizácií, čo znamená, že kontroluje nastavenia serverov alebo rôznych aplikácií a hľadá spôsoby ako ich zlepšiť.
Víťaz ocenenia podotkol, že sa mu osvedčuje ľudský prístup, keďže každý pracuje v rôznych podmienkach a podmienky legislatívy nemusí byť vždy jednoduché splniť. „Ľudský prístup, ale profesionálny výkon sú kľúčom dobrého audítora. Veľmi si vážim ľudí, ktorí ma nominovali a vážim si aj rozhodnutie komisie, znamená to pre mňa zodpovednosť a záväzok dobré meno komunity šíriť aj do budúcnosti ďalej,“ dodal Drahoš.
Ocenenie Audítor kybernetickej bezpečnosti roka vzniklo ako pocta profesionálom, ktorí nielen dohliadajú na bezpečnosť organizácií, ale aj posúvajú komunitu dopredu - zdieľaním poznania, skúseností a praxe. „Chceme vyzdvihnúť ľudí, ktorí v kybernetickej bezpečnosti a audite spájajú odbornosť s otvorenosťou, inšpirujú ostatných, podporujú spoluprácu a pomáhajú zvyšovať úroveň povedomia o bezpečnosti na Slovensku,“ doplnila spoluzakladateľka Qubit Conference Mária Krahulecová.