Audity čínskych firiem kótovaných v USA majú vážne nedostatky

Washington 10. mája (TASR) - Regulačné úrady v Spojených štátoch objavili závažné nedostatky v auditoch čínskych firiem, ktoré sú kótované na amerických akciových burzách. Pod problematické správy sa v Číne podpísala spoločnosť KPMG a v Hongkongu firma PricewaterhouseCoopers (PwC), oznámil v stredu americký Úrad pre dohľad nad účtovníctvom PCAOB. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Úrad získal prístup k audítorským správam čínskych firiem minulý rok po viac ako dekádu trvajúcich vyjednávaniach s čínskymi úradmi. Dohoda približne 200 čínskym verejne obchodovaným spoločnostiam umožnila ponechať si akcie na burzách v USA.



PwC aj KPMG uviedli, že s úradom spolupracujú v záujme nápravy zistených nedostatkov. PCAOB im na to stanovil lehotu jeden rok. Regulátor dodal, že pokiaľ to bude potrebné, prípady postúpi svojmu tímu pre vymáhanie práva.



Dohoda medzi Washingtonom a Pekingom z minulého roka umožňuje americkým regulátorom kontrolu auditov čínskych firiem kótovaných na burzách New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq.