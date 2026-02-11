< sekcia Ekonomika
Audity štátnych dotácií odhalili nedostatky za vyše 236.000 eur
Ako v materiáli informovalo MF, po získaní dát od všetkých členov medzirezortnej skupiny analyzovalo 712.506 riadkov údajov predstavujúcich poskytnutie verejných financií vo výške 23,7 miliardy eur.
Bratislava 11. februára (TASR) - Kontrola dotácií a grantov poskytnutých štátom v rokoch 2020 až 2025 overila prostredníctvom 26 vládnych auditov čerpanie viac ako 47,4 milióna eur. Zistili pritom porušenie finančnej disciplíny u šiestich prijímateľov. Spolu išlo o 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v sume presahujúcej 236.000 eur. Vyplýva to z Informácie o výsledkoch vykonaného auditu a o stave plnenia prijatých opatrení za obdobie rokov 2020 - 2025 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu vzali na vedomie.
Na základe predchádzajúceho uznesenia parlamentu uložila vláda vlani v októbri ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému (Smer-SD) úlohu zriadiť medzirezortnú kontrolnú skupinu zo zástupcov všetkých dotknutých ústredných orgánov štátnej správy a subjektov, ktoré poskytli dotácie a granty. Zároveň má predkladať na rokovanie vlády informáciu o výsledkoch vykonaného auditu a o stave plnenia prijatých opatrení, prvýkrát za obdobie 2020 - 2025 a následne za každý ďalší kalendárny rok.
„V rámci 26 vykonaných vládnych auditov bolo overených 47.415.919,32 eura, čo predstavuje približne 0,2 % z celej hodnoty populácie. Nedostatky boli identifikované u 6 prijímateľov, čo predstavujte 23 % z celkového počtu overovaných prijímateľov. Spolu išlo o 22 nedostatkov, z toho 17 finančných s vysokou závažnosťou v sume 236.837,13 eura, čo predstavuje približne 0,5 % z celkových overených výdavkov,“ vyčíslilo ministerstvo. Zistené porušenie finančnej disciplíny spočívalo podľa neho v duplicitnom a neoprávnenom čerpaní finančných prostriedkov, ako aj v nedodržaní podmienok dohodnutých v zmluvách o poskytnutí verejných financií.
V prípade Music Gallery, s. r. o., Senec identifikoval audit tri finančné nedostatky s vysokou závažnosťou v celkovej sume 15.216,71 eura. Pri občianskom združení Post Bellum SK, Bratislava našiel šesť nedostatkov s vysokou závažnosťou, z toho tri finančné v objeme 53.638,04 eura. Občianske združenie Projekt Fórum, Bratislava malo šesť finančných nedostatkov s vysokou závažnosťou v hodnote 133.844,60 eura a Divadlo Pôtoň, o. z. Bátovce dva finančné nedostatky s vysokou závažnosťou v sume 27.789,73 eura.
Kontrola v prípade Elektrotechnického výskumného a projektového ústavu (EVPÚ), a. s., Nová Dubnica identifikovala jeden finančný nedostatok vysokej závažnosti v sume 6348,05 eura. V hlavnom meste Bratislava našiel vládny audit dva nedostatky, z toho jeden s vysokou závažnosťou, ktoré sa týkali prekročenia lehoty určenej na použitie verejných prostriedkov.
„Na základe vykonaných činností v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády možno konštatovať, že existuje riziko duplicitného financovania rovnakých položiek v rámci viacerých rezortov. S cieľom ochrany verejných financií je preto nevyhnutné zlepšiť podmienky kontroly zavedením centrálnej evidencie poskytovaných verejných financií,“ zhodnotilo MF. Centrálna evidencia by mala podľa neho pomôcť zabezpečiť, že k duplicitnému poskytovaniu verejných financií buď nedôjde, alebo ak áno, takéto prípady by mali byť ľahšie a včas odhalené a napravené.
