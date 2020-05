Aupark Košice v súvislosti s koronakrízou eviduje vysoké výdavky

Košice 21. mája (TASR) – Košický Aupark čaká na definitívne znenie zákona o štátnej pomoci nájomcom, ktorých prevádzky boli zatvorené z dôvodu opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Ako pre TASR uviedla jeho riaditeľka Ľubica Bobáková, za uplynulé obdobie zaznamenali neprimerane vysoké výdavky.



„Napriek prísnym opatreniam muselo byť obchodné centrum (OC) otvorené, aby mohli fungovať obchody, ktorých prevádzka bola povolená - lekáreň, potraviny, drogéria, donáškové služby. To pre nás znamenalo neočakávané a neprimerane vysoké výdavky na správu a údržbu aj tých častí centra, kde nájomcovia svoje obchody otvorené nemali,“ spresnila.



OC je plne otvorené od stredy (20. 5.) s výnimkou prevádzok, ktorým to nepovoľuje nariadenie – detský kútik, detské atrakcie, kasíno a fitnes centrum. Niektorí nájomcovia podľa Bobákovej ohlásili neskoršie otvorenie. „Ide o nájomcov, ktorí potrebujú dlhší čas na prípravu, aby dokázali dodržať všetky potrebné nariadenia o bezpečnosti a hygiene,“ dodala s tým, že od pondelka do soboty bude Aupark Košice otvorený vo svojich štandardných hodinách, otváracie hodiny jednotlivých prevádzok sa však môžu líšiť.



Vnútri nájomných jednotiek, respektíve obchodov, sa o hygienu musia starať ich prevádzkovatelia. Viaceré opatrenia prijalo aj samotné OC. Okrem iného upratovací servis vykonáva viackrát denne dezinfekciu rizikových plôch a každé dva týždne uskutočňujú hĺbkové čistenie s použitím polymérovej dezinfekcie fogovaním – striekaná dezinfekcia aplikovaná na všetky plochy. „V pasážach OC, pri vstupoch do centra, ale aj v priestoroch food courtu sú umiestnené bezdotykové stojany s dezinfekciou pre zákazníkov,“ spresnila jeho riaditeľka. Pred výťahmi, bankomatmi či na miesta, kde je predpoklad tvorby radov zákazníkov, majú podlahové nálepky naznačovať nutný odstup.



OC po uvoľnení opatrení očakáva bežnú dennú návštevnosť. Ročne ho navštívi viac ako 12 miliónov ľudí.