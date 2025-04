Aures Holdings: Ľahšie sa predávajú farebné ojazdené autá

Bratislava 20. apríla (TASR) - Pri ojazdených vozidlách sa ľahšie predávajú farebné autá ako čiernobiele. Na slovenskom trhu sa však najčastejšie objavujú modely áut s bielym, sivým a čiernym lakom. Kým pred 20 rokmi malo inú ako čiernobielu a šedú farbu 40 % vozidiel, tak v súčasnosti je to iba pätina. To znamená, že aj farba auta vplýva na predaj ojazdených áut. Upozornila na to spoločnosť Aures Holdings (AH), ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA Auto.



„Od roku 2004 farebné autá stratili polovicu svojho trhového podielu a v ďalších dvoch dekádach sa pravdepodobne stanú ešte vzácnejšími. Pri kúpe nového osobného automobilu ľudia neraz siahajú po rôznych odtieňoch čiernej v obave, aby prípadný farebnejší lak neznížil jeho cenu pri následnom predaji. Opak je však pravdou, z predajných dát celého slovenského sekundárneho trhu môžeme vidieť, že netradične farebné autá sa predávajú rýchlejšie,“ uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Karolína Topolová.



Predaj bielych alebo čiernych ojazdených áut trvá podľa nej pravdepodobne aj o desať dní dlhšie, ako pri hnedej či béžovej farbe. Na základe údajov AAA Auto predaj ojazdených vozidiel v bielej alebo čiernej farbe trvá v priemere 71 dní. Šedá farba karosérie zostáva v ponuke 64 dní, čo je rovnako dlho ako u zeleného či oranžového laku. Najrýchlejšie zmizne inzercia na béžovú (61 dní) a hnedú farbu (62 dní).



Slováci pri ojazdených autách najviac preferujú bielu a čiernu farbu. Bielu majú najčastejšie na karosérii nastriekanú značky Škoda Octavia, a to 26,8 % a Škoda Fabia, celkovo 25,7 %. Čierny lak má zase viac ako štvrtina všetkých predaných Passatov, Golfov a Superbov.



„Ak sa pozrieme na trh s ojazdenými osobnými autami v SR, odtiene bielej, sivej a čiernej tvorili 73 % z celkového počtu 145.000 predaných áut v tomto roku. Pre iné farby tak zostáva len 27 %. Pred piatimi rokmi bolo farebných 30 % áut,“ dodala spoločnosť.