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Aures Holdings: Online preverenie jazdeného auta nestačí
Online nástroje na preverovanie pôvodu vozidiel vyhľadajú iba údaje viazané na identifikačné číslo VIN.
Autor TASR
Bratislava 8. júla (TASR) - Online preverovanie pôvodu jazdených vozidiel je nevyhnutnou súčasťou ich kúpy. Údaje však nemusia byť pravdivé a nič nehovoria o aktuálnom technickom stave auta. Ani technické obhliadky nemusia odhaliť všetky nedostatky. Skutočný stav vozidla rozpozná iba odborník, upozornila spoločnosť Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA Auto.
Online nástroje na preverovanie pôvodu vozidiel vyhľadajú iba údaje viazané na identifikačné číslo VIN. Tie môžu byť neúplné alebo, naopak, až príliš „úplné“, keď sa k vozidlu priradí servisná knižka iného auta alebo dokonca sfalšovaná dokumentácia. Niektorí podvodníci navyše dokážu manipulovať s počtom najazdených kilometrov či servisnou históriou priamo u externých poskytovateľov dát, napríklad v autoservisoch. Alebo vybavia havarované vozidlo identifikačnými štítkami z iného auta s rovnakou špecifikáciou.
„Na VIN sa nemožno stopercentne spoliehať, rovnako ako na rady umelej inteligencie či na dojem z päťminútovej skúšobnej jazdy. Ak si chce človek byť istý, že nekupuje ‚mačku vo vreci‘, mal by dať vozidlo skontrolovať skúseným mechanikom s vhodným vybavením. V autobazári to za zákazníka zabezpečuje samotný prevádzkovateľ,“ uviedla generálna riaditeľka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová. Ich výkupní technici podľa nej odmietnu približne každé druhé ponúkané auto.
Len odborník podľa spoločnosti spoľahlivo rozpozná, či bolo vozidlo havarované. Napríklad rozdielna hrúbka laku prezrádza, že karoséria bola prelakovaná. Rovnako aj vychýlená geometria náprav môže naznačovať poškodenie a skúsený mechanik vie porovnať opotrebovanie interiéru s uvádzaným počtom najazdených kilometrov.
„Keď si bežní ľudia predávajú autá medzi sebou, takmer nikdy ich nedostanú na zdvihák, nieto ešte na odbornú diagnostiku, napríklad na kontrolu emisných systémov. Práve ich poruchy sa pritom objavujú pomerne často a môžu spôsobiť, že vozidlo neprejde STK,“ priblížila PR manažérka Aures Holdings Lucie Brychtová.
Bežný kupujúci sám neodhalí ani nadmernú spotrebu prevádzkových kvapalín či problémy s rozvodovou reťazou, ktorá sa prejaví iba pri studenom štarte, čo neskúsené uši ani nezaregistrujú. Podobne je to aj s bežnejšími poruchami. „Napríklad v lete len málokomu napadne skúšať vyhrievanie sedadiel, pričom správne fungovanie automatického vyhrievania čelného skla pri 30-stupňových teplotách si svojpomocne prakticky nemožno overiť,“ ozrejmila Brychtová s tým, že aj na to je potrebný mechanik.
Mnohí vodiči ani netušia, že si k niektorým neoriginálnym dielom musia vyžiadať príslušnú dokumentáciu a o súvisiacich povinnostiach nemusí vedieť ani samotný predávajúci. Neznalosť však podľa Aures Holdings neospravedlňuje ani pred políciou, ani na technickej kontrole a v prípade nehody ani voči poisťovni.
Existujú chyby, ktoré neodhalí ani tá najdôkladnejšia predkúpna prehliadka, pretože by si to vyžadovalo doslova rozobrať celé vozidlo alebo zaslať konkrétnu súčiastku do laboratória. „Patria medzi ne napríklad vznikajúce mikrotrhliny v bloku alebo na hlave motora, iné prejavy začínajúce únavou materiálov, vnútorné poškodenie hrebeňa riadenia, oxidácia káblov na neprístupných miestach či upravený softvér, ktorý sa snaží zatajiť zásahy aj pred profesionálnou diagnostikou,“ vymenovala Brychtová.
Ak sa takáto skrytá chyba prejaví až po kúpe, jej reklamácia u poctivého súkromného predajcu je podľa spoločnosti veľmi zložitá, nieto ešte u neseriózneho priekupníka. Renomovaný autobazár má celé oddelenie určené na riešenie reklamácií a zároveň ponúka aj poistenie technického stavu vozidla.
Online nástroje na preverovanie pôvodu vozidiel vyhľadajú iba údaje viazané na identifikačné číslo VIN. Tie môžu byť neúplné alebo, naopak, až príliš „úplné“, keď sa k vozidlu priradí servisná knižka iného auta alebo dokonca sfalšovaná dokumentácia. Niektorí podvodníci navyše dokážu manipulovať s počtom najazdených kilometrov či servisnou históriou priamo u externých poskytovateľov dát, napríklad v autoservisoch. Alebo vybavia havarované vozidlo identifikačnými štítkami z iného auta s rovnakou špecifikáciou.
„Na VIN sa nemožno stopercentne spoliehať, rovnako ako na rady umelej inteligencie či na dojem z päťminútovej skúšobnej jazdy. Ak si chce človek byť istý, že nekupuje ‚mačku vo vreci‘, mal by dať vozidlo skontrolovať skúseným mechanikom s vhodným vybavením. V autobazári to za zákazníka zabezpečuje samotný prevádzkovateľ,“ uviedla generálna riaditeľka skupiny Aures Holdings Karolína Topolová. Ich výkupní technici podľa nej odmietnu približne každé druhé ponúkané auto.
Len odborník podľa spoločnosti spoľahlivo rozpozná, či bolo vozidlo havarované. Napríklad rozdielna hrúbka laku prezrádza, že karoséria bola prelakovaná. Rovnako aj vychýlená geometria náprav môže naznačovať poškodenie a skúsený mechanik vie porovnať opotrebovanie interiéru s uvádzaným počtom najazdených kilometrov.
„Keď si bežní ľudia predávajú autá medzi sebou, takmer nikdy ich nedostanú na zdvihák, nieto ešte na odbornú diagnostiku, napríklad na kontrolu emisných systémov. Práve ich poruchy sa pritom objavujú pomerne často a môžu spôsobiť, že vozidlo neprejde STK,“ priblížila PR manažérka Aures Holdings Lucie Brychtová.
Bežný kupujúci sám neodhalí ani nadmernú spotrebu prevádzkových kvapalín či problémy s rozvodovou reťazou, ktorá sa prejaví iba pri studenom štarte, čo neskúsené uši ani nezaregistrujú. Podobne je to aj s bežnejšími poruchami. „Napríklad v lete len málokomu napadne skúšať vyhrievanie sedadiel, pričom správne fungovanie automatického vyhrievania čelného skla pri 30-stupňových teplotách si svojpomocne prakticky nemožno overiť,“ ozrejmila Brychtová s tým, že aj na to je potrebný mechanik.
Mnohí vodiči ani netušia, že si k niektorým neoriginálnym dielom musia vyžiadať príslušnú dokumentáciu a o súvisiacich povinnostiach nemusí vedieť ani samotný predávajúci. Neznalosť však podľa Aures Holdings neospravedlňuje ani pred políciou, ani na technickej kontrole a v prípade nehody ani voči poisťovni.
Existujú chyby, ktoré neodhalí ani tá najdôkladnejšia predkúpna prehliadka, pretože by si to vyžadovalo doslova rozobrať celé vozidlo alebo zaslať konkrétnu súčiastku do laboratória. „Patria medzi ne napríklad vznikajúce mikrotrhliny v bloku alebo na hlave motora, iné prejavy začínajúce únavou materiálov, vnútorné poškodenie hrebeňa riadenia, oxidácia káblov na neprístupných miestach či upravený softvér, ktorý sa snaží zatajiť zásahy aj pred profesionálnou diagnostikou,“ vymenovala Brychtová.
Ak sa takáto skrytá chyba prejaví až po kúpe, jej reklamácia u poctivého súkromného predajcu je podľa spoločnosti veľmi zložitá, nieto ešte u neseriózneho priekupníka. Renomovaný autobazár má celé oddelenie určené na riešenie reklamácií a zároveň ponúka aj poistenie technického stavu vozidla.