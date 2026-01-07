< sekcia Ekonomika
Aures Holdings predal vlani vyše 111.000 vozidiel
Najväčším „skokanom“ boli minulý rok elektromobily, ktorých predaje sa v rámci skupiny medziročne viac ako zdvojnásobili z predchádzajúcich 900 na približne 2000 vozidiel.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Medzinárodná sieť autocentier AAA Auto a Mototechna predala minulý rok 111.419 automobilov. Medziročne išlo o nárast o 3 % a tento výsledok bol najlepší za 34 rokov histórie prevádzkovateľa siete Aures Holdings. Informovala o tom v stredu PR manažérka skupiny Lucie Brychtová.
Na Slovensku predala sieť vlani celkom 21.398, v Českej republike 61.272 a v Poľsku 28.749 vozidiel. Na Slovensku si podľa preferencií karosérií tesne držia prvú priečku hatchbacky (28,5 %) pred stále populárnejšími SUV (27,5 %) a kombi (24,5 %). V Česku aj Poľskú už má najvyšší podiel kategória SUV.
Najväčším „skokanom“ boli minulý rok elektromobily, ktorých predaje sa v rámci skupiny medziročne viac ako zdvojnásobili z predchádzajúcich 900 na približne 2000 vozidiel. Najväčšiu zásluhu na tom majú Česi, na ich trhu predstavuje podiel elektrických áut 2,5 % predajov oproti 1,1 % na Slovensku a 0,6 % v Poľsku. Vo všetkých troch krajinách sú najpredávanejšími benzínové autá pred dieselovými, na treťom mieste sú hybridy.
„Počas minulého roku bolo rekordných až desať mesiacov z dvanástich, teda celý rok okrem októbra a novembra. Oproti predchádzajúcim rokom bol neobvykle silný aj december, kedy sme predali bezmála 7000 áut,“ priblížila generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings Karolína Topolová.
„Vlaňajší rok bol pre sekundárny automobilový trh dosť špecifický, a to nielen z pohľadu našich rekordných predajov. Významne sa zmenili aj nákupné zvyklosti zákazníkov. Tradične predajne najsilnejšia jarná aj jesenná sezóna začala aj vrcholila o mesiac skôr, než sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Menia sa však aj preferencie v typoch a pohonoch automobilov,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Petr Vaněček.
Skupina Aures Holdings prevádzkuje sieť 70 pobočiek, servisných centier a zastúpení v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku pod značkami AAA Auto Plus, AAA Auto a AAA Auto Diskont. Predáva aj vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna.
Na Slovensku predala sieť vlani celkom 21.398, v Českej republike 61.272 a v Poľsku 28.749 vozidiel. Na Slovensku si podľa preferencií karosérií tesne držia prvú priečku hatchbacky (28,5 %) pred stále populárnejšími SUV (27,5 %) a kombi (24,5 %). V Česku aj Poľskú už má najvyšší podiel kategória SUV.
Najväčším „skokanom“ boli minulý rok elektromobily, ktorých predaje sa v rámci skupiny medziročne viac ako zdvojnásobili z predchádzajúcich 900 na približne 2000 vozidiel. Najväčšiu zásluhu na tom majú Česi, na ich trhu predstavuje podiel elektrických áut 2,5 % predajov oproti 1,1 % na Slovensku a 0,6 % v Poľsku. Vo všetkých troch krajinách sú najpredávanejšími benzínové autá pred dieselovými, na treťom mieste sú hybridy.
„Počas minulého roku bolo rekordných až desať mesiacov z dvanástich, teda celý rok okrem októbra a novembra. Oproti predchádzajúcim rokom bol neobvykle silný aj december, kedy sme predali bezmála 7000 áut,“ priblížila generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva Aures Holdings Karolína Topolová.
„Vlaňajší rok bol pre sekundárny automobilový trh dosť špecifický, a to nielen z pohľadu našich rekordných predajov. Významne sa zmenili aj nákupné zvyklosti zákazníkov. Tradične predajne najsilnejšia jarná aj jesenná sezóna začala aj vrcholila o mesiac skôr, než sme boli zvyknutí v predchádzajúcich rokoch. Menia sa však aj preferencie v typoch a pohonoch automobilov,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Petr Vaněček.
Skupina Aures Holdings prevádzkuje sieť 70 pobočiek, servisných centier a zastúpení v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, Maďarsku a Nemecku pod značkami AAA Auto Plus, AAA Auto a AAA Auto Diskont. Predáva aj vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna.