AURES Holdings sa vydáva na západ

AAA AUTO: Sieť autocentier jazdených vozidiel AAA AUTO pôsobí na trhu už 29 rokov. Prevádzkuje sieť desiatok pobočiek na Slovensku, v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Je súčasťou skupiny AURES Holdings, ktorú vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners, na Slovensku prevádzkuje pobočky spoločnosť Autocentrum AAA AUTO. Za dobu svojej existencie skupina obslúžila už vyše 2,5 mil. zákazníkov a ročne predá zhruba 80 000 vozidiel. Je tak najväčším predajcom jazdených automobilov v strednej a východnej Európe. Ponúka tiež zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna. Verejnosť zvolila spoločnosť najlepším predajcom ojazdených automobilov v ankete Autobazár roka 2016.

Bratislava 16. apríla (OTS) - Skupina AURES Holdings za prvý štvrťrok predala 15 200 vozidiel, z toho pre lockdown v Českej republike a na Slovensku väčšinu online. Dobré skúsenosti s online predajom urýchlili plány AURES na expanziu na nové trhy, tentoraz smerom na západ. Nový projekt Driverama bude založený na medzinárodnom výkupe a predaji ojazdených vozidiel za pomoci pokročilých algoritmov, ktoré zaručia zákazníkom v každej krajine najlepšie ceny. Prvé pobočky vzniknú v Nemecku, potom sa rozšíria do ďalších jedenástich krajín. Cieľom Driveramy je stať sa do roku 2025 najväčším online obchodníkom s ojazdenými vozidlami v Európe. Okrem založenia Driveramy však AURES s ustupujúcou pandémiou koronavírusu porastie aj na existujúcich trhoch, a to najmä v Poľsku." uviedla, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. V prvom štvrťroku tak skupina v sieti AAA AUTO predala celkovo 15 200 áut, z toho v Českej republike 8 700, v Poľsku 3 850 a na Slovensku 2 650. Sieť so 45 pobočkami má v strednej Európe stabilne v ponuke približne 16 000 vozidiel, z toho v Českej republike cez 9 200, na Slovensku 4000 a v Poľsku 2700.S ustupujúcou pandémiou začína AURES opäť expandovať. Tentokrát nepôjde len o posilňovanie predajných kapacít v krajinách, kde už pôsobí sieť AAA AUTO, ale spoločnosť vstúpi aj na západné trhy pod hlavičkou online obchodníka s ojazdenými vozidlami Driverama." oznámila" vysvetlil predseda predstavenstva Driveramy, doterajší šéf inovácií AURES.Driverama začína svoju činnosť prostredníctvom výkupných aktivít a na začiatku budúceho roka zaháji predaj s ponukou 5000 vozidiel v Nemecku. V nasledujúcich 12-tich mesiacoch pôjde na budovanie infraštruktúry v kľúčových krajinách, kde Driverama odštartuje, 100 miliónov eur. Do roku 2025 rozšíri svoje aktivity do ďalších 11 ďalších krajín. Túto expanziu AURES Holdings a jeho akcionári podporia ďalšími investíciami až do výšky 400 miliónov eur." dodalzdôraznila. Spoločnosť sa podľa nej chce podieľať aj na očkovaní zamestnancov. "" doplnilaExpanzia siete AAA AUTO bude naďalej prebiehať najmä v Poľsku, kde nadviaže na plány spomalené pandémiou." dodala