Analýza: Zánovných áut je výrazne viac, ceny sa medziročne zvýšili

Bratislava 20. októbra (TASR) - V porovnaní s rokom 2021 pribudlo na slovenskom trhu zhruba 10.000 zánovných jazdených áut. Cenový medián zánovných áut na trhu sa v tomto roku vyšplhal na necelých 35.000 eur, teda o 7515 eur viac ako rok predtým. Medzi rokmi 2021 a 2022 nárast predstavoval rovných 5665 eur. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, ktorá prevádzkuje sieť autocentier AAA AUTO a Mototechna.



Na slovenských inzertných serveroch sa za deväť mesiacov tohto roku objavilo viac ako 28.000 zánovných áut. Zánovné vozidlá ponúkané na Slovensku majú najčastejšie nájazd do 20.000 kilometrov a vek dva roky.



"V sieti predajní zánovných vozidiel Mototechna stále pozorujeme silný dopyt po zánovných autách. Výrazne vzrástol najmä zo strany firiem a podnikateľov, ktorí by v inej situácii pravdepodobne kupovali skôr nové vozidlá," uviedol prevádzkový riaditeľ Aures Holdings Petr Vaněček.



Tento rok podľa spoločnosti stúpol počet inzerovaných zánovných áut dovezených na Slovensko z cudziny. Zatiaľ čo za deväť mesiacov roku 2021 to bolo 6000 áut, tento rok je to viac ako 13.000. Takmer polovica zo všetkých ponúkaných zánovných áut je teda z dovozu.



Oproti roku 2021 pribudlo o 69 % viac elektrických áut, ktorých je momentálne v ponuke 2141. Cena batériových elektromobilov stúpla na hodnotu takmer 45.000 eur.



Najčastejšie ponúkaným modelom medzi zánovnými vozidlami bol Hyundai i30 vo veku 1,7 roka s nájazdom 21.027 km a strednou hodnotou ceny 18.990 eur. Pri elektromobiloch to bola Tesla Model 3 vo veku 1,9 roka s najčastejším nájazdom 20.150 km a mediánovou cenou 45.000 eur.