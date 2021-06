Austrália a Británia vyriešili sporné body a dosiahli dohodu o obchode

Sydney 15. júna (TASR) - Austrália a Británia vyriešili sporné body, ktoré blokovali ich dohodu o voľnom obchode po brexite. Uviedol to v utorok austrálsky minister obchodu Dan Tehan.



Dohoda s Austráliou bude prvou obchodnou dohodou Spojeného kráľovstva od brexitu a prichádza v čase, keď sa Londýn usiluje o rozšírenie obchodných a diplomatických stykov v ázijsko-tichomorskom regióne.



Austrálsky premiér Scott Morrison a jeho britský náprotivok Boris Johnson prekonali sporné body počas rozhovorov po víkendovom stretnutí skupiny G7 v Británii, na ktorom sa Morrison zúčastnil ako hosť.



„Obaja premiéri sa v noci zišli v Londýne a vyriešili nevyriešené otázky,“ uviedol vo vyhlásení Tehan.



Británia je ôsmym najväčším obchodným partnerom Austrálie. Hodnota ich obchodnej výmeny sa pohybuje okolo 26,9 miliardy austrálskych dolárov (17,14 miliardy eur). Oficiálne oznámenie bude zverejnené neskôr v utorok, dodal Tehan.



Viacerí analytici však spochybnili význam dohody pre austrálsku ekonomiku, ktorá sa už zameriava na Áziu. „Táto dohoda o voľnom obchode je viac o symbolike než o bezprostredných hmotných výhodách,“ uviedol Ben Wellings z Univerzity Monash.



Dohodu sa chystajú podrobne preskúmať britskí poľnohospodári, ktorí sa obávajú, že by ich mohlo tvrdo zasiahnuť zrušenie ciel na dovoz jahniat a hovädzieho mäsa z Austrálie.



Austrálsky minister pôdohospodárstva David Littleproud odmietol prezradiť detaily, pripustil však, že austrálski farmári budú mať úžitok z dohody. "Celkovo to bude pre austrálske poľnohospodárstvo veľká výhra," uviedol Littleproud pre rozhlasovú stanicu 4BC



Napriek tomu, že ešte stále neboli zverejnené podrobnosti, podľa niektorých odhadov by dohoda mohla z dlhodobého hľadiska zvýšiť výkon britskej ekonomiky o 500 miliónov libier (582,08 milióna eur).



Okrem toho, prvá obchodná dohoda Británie po jej odchode z Európskej únie (EÚ) predstavuje symbolické politické víťazstvo premiéra Johnsona. Od vystúpenia Spojeného kráľovstva z bloku v roku 2020 pretrvávajú totiž otázniky o schopnosti Johnsonovej vlády otvárať nové trhy pre britské tovary a služby.



Ale aj v prípade Londýna sa dohoda s Austráliou, bývalou britskou kolóniou na druhom konci sveta, považuje za menej zásadnú ako oveľa ťažšie rokovania o voľnom obchode s USA a hlavnými obchodnými partnermi Londýna.



(1 EUR = 1,5696 AUD; 1 EUR = 0,85898 GBP)