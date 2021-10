Austrália a EÚ odložili rokovania o obchode o mesiac

Canberra/Brusel 1. októbra (TASR) - Austrália aj Európska únia (EÚ) v piatok potvrdili, že odložili ďalšie kolo rokovaní o obchode naplánované na október. Prispelo k tomu rozhodnutie Canberry zrušiť veľkú zmluvu s Francúzskom na dodávku ponoriek.



Austrália minulý mesiac zrušila zmluvu s francúzskou námornou skupinou na výstavbu flotily konvenčných ponoriek a namiesto toho sa dohodla na kúpe najmenej ôsmich jadrových ponoriek s americkou a britskou technológiou po uzavretí trojstranného partnerstva v oblasti bezpečnosti s názvom AUKUS s týmito dvoma krajinami.



Zrušenie kontraktu podnietilo veľký diplomatický spor s Francúzskom, jedným z najväčších členov EÚ, a ako sa zdá, zasiahlo aj vzťahy Austrálie s celým blokom. Paríž odvolal svojich veľvyslancov z Canberry aj Washingtonu.



Francúzsko verejne vyhlásilo, že už nemôže dôverovať austrálskej vláde, obvinilo jej predstaviteľov z klamstva a spochybnilo, či môže obchodná dohoda pokračovať.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ako prejav solidarity s Francúzskom vyslovila tiež pochybnosti o tom, či môže blok uzavrieť dohodu o obchode s Austráliou.



Austrálsky minister obchodu Dan Tehan, ktorý mal na rokovania odcestovať do Európy, rozhodnutie bagatelizoval. Odmietol pritom komentovať úlohu, ktorú ponorková dohoda zohrala pri odklade, ale potvrdil, že 12. kolo rozhovorov naplánované na 12. októbra bolo posunuté o mesiac.



„Na budúci týždeň sa stretnem so svojím náprotivkom z EÚ Valdisom Dombrovskisom, aby sme prediskutovali 12. kolo rokovaní, ktoré sa teraz uskutoční skôr v novembri ako v októbri,“ vyhlásil.



Aj Európska komisia potvrdila, že ďalšie kolo rozhovorov bolo odložené o mesiac s tým, že pri rokovaniach je dôležitejšia ich podstata ako rýchlosť. „Mesačný odklad nám umožní tiež lepšie sa pripraviť,“ oznámila. Komisia už predtým uviedla, že partnerstvo AUKUS podnietilo "obdobie reflexie".



EÚ je tretím najväčším obchodným partnerom Austrálie. Vlani dosiahla hodnota obchodu s tovarom medzi oboma ekonomikami 36 miliárd eur a v prípade služieb ďalších 26 miliárd eur.



Plánované 12. kolo rozhovorov sa malo týkať oblastí vrátane obchodu, služieb, investícií a práv duševného vlastníctva.



Rokovania sa začali v roku 2018 a obe strany dúfali, že dosiahnu dohodu do konca tohto roka. No vzhľadom na to, že Austráliu aj Francúzsko čakajú voľby na začiatku roka 2022, tento termín sa teraz javí ako optimistický.