Austrália dosiahla vlani prvý rozpočtový prebytok za 15 rokov

Canberra 22. septembra (TASR) - Austrália zaznamenala za skončený finančný rok 2022/2023 rozpočtový prebytok, prvý za posledných 15 rokov. Uviedla to v piatok austrálska vláda s tým, že financie štátu podporila kombinácia silného pracovného trhu a vysokých cien vyvážaných komodít. S pokračovaním prebytkového rozpočtu aj v súčasnom finančnom roku však Canberra nepočíta. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ministerstvo financií uviedlo, že za finančný rok 2022/2023, ktorý sa skončil 30. júna, zaznamenala Austrália rozpočtový prebytok 22,1 miliardy austrálskych dolárov (13,30 miliardy eur), čo predstavuje 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Výsledok výrazne prekonal prognózy z mája tohto roka, v rámci ktorých vláda stanovila prebytok na úrovni 4,3 miliardy AUD.



Minister financií Jim Chalmers povedal, že výsledky do veľkej miery ovplyvnila priaznivá situácia na trhu práce, ako aj vysoké ceny kľúčových komodít, ako sú uhlie, plyn a železná ruda. Uviedol, že od nástupu novej vlády v minulom roku sa v krajine vytvorilo 550.000 nových pracovných miest. Okrem toho aj príjmy do rozpočtu z firemných daní boli vyššie, než naznačoval odhad z mája tohto roka. Umožnili to vysoké ceny uhlia, železnej rudy a skvapalneného zemného plynu (LNG), ktoré patria ku kľúčovým vývozným artiklom krajiny, povedal Chalmers.



Zároveň však dodal, že v súčasnom finančnom roku sa s prebytkom štátneho rozpočtu nepočíta. Poukázal na ekonomické problémy Číny, ako aj na vyššie úrokové sadzby. "Ďalší rozpočtový prebytok v tejto chvíli neočakávame," povedal Chalmers novinárom.



Pred rokom 2022/2023 zaznamenala Austrália rozpočtový prebytok vo finančnom roku 2007/2008, ktorý sa skončil pár mesiacov pred nástupom svetovej finančnej krízy. Dosiahol 19,7 miliardy AUD, čo vtedy predstavovalo 1,7 % HDP.



(1 EUR = 1,6617 AUD)