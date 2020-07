Austrália očakáva vo fiškálnom roku 2020/2021 výrazný schodok rozpočtu

Canberra 23. júla (TASR) - Austrália by mala v súčasnom fiškálnom roku zaznamenať rozpočtový schodok 184,5 miliardy austrálskych dolárov (114,32 miliardy eur). To je najvyšší rozpočtový deficit Austrálie od skončenia druhej svetovej vojny. Uviedol to vo štvrtok austrálsky minister financií Josh Frydenberg, podľa ktorého je to dôsledok opatrení v reakcii na pandémiu nového koronavírusu. Za skončený fiškálny rok 2019/2020 (skončil sa 30. júna) predpokladá austrálska vláda rozpočtový schodok na úrovni 85,8 miliardy AUD.



"Austrália zažíva zdravotnú a ekonomickú krízu, akú za posledných 100 rokov nezaznamenala," povedal Frydenberg na tlačovej konferencii, na ktorej predstavil aktualizovaný rozpočet. "Vláda urýchlene konala a podporila pracujúcich, domácnosti a podniky sumou približne 289 miliárd AUD, čo predstavuje zhruba 14,6 % hrubého domáceho produktu (HDP)," dodal Frydenberg, ktorého citovala agentúra DPA.



Austrálska vláda pôvodne plánovala vo fiškálnom roku 2020/2021 návrat do rozpočtového prebytku, ktorý odhadovala na úrovni zhruba 5 miliárd AUD. Krajina by sa tak dostala do prebytku prvýkrát od svetovej finančnej krízy v roku 2008. Všetko však zmenila pandémia nového koronavírusu.



Čo sa týka čistého dlhu, vláda odhaduje jeho rast v súčasnom fiškálnom roku na vyše 677 miliárd AUD. To by znamenalo 35,7 % HDP.



Reálny HDP klesol podľa odhadov vlády za obdobie apríl - jún o 7 %. Za celý kalendárny rok 2020 odhaduje vláda pokles ekonomiky o 3,75 %.