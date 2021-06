Austrália podá WTO sťažnosť na Čínu pre clá na austrálsky export vína

Na archívnej snímke z 10. februára 2020 austrálsky premiér Scott Morrison počas tlačovej konferencie v Canberre. Foto: TASR/AP

Sydney 19. júna (TASR) - Austrália podá formálnu sťažnosť v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na čínske antidumpingové clá na austrálsky export vín. V sobotu to oznámila austrálska vláda. To je odrazom sporov a zhoršujúcich sa vzájomných vzťahov medzi oboma krajinami.Rozhodnutie prichádza po "", uvádza vo vyhlásení vláda.Tento krok je ďalšou epizódou v rámci eskalácie obchodných a diplomatických sporov medzi Austráliou a jej najväčším obchodným partnerom Čínou. Prichádza po varovaní premiéra Scotta Morrisona, že jeho vláda odpovie na snahy krajín o "".Opatrenie Austrálie prichádza len niekoľko dní po summite skupiny najvyspelejších ekonomík G7, na ktorom lídri opakovali výzvy na tvrdší postoj proti obchodným praktikám Číny a rozhodnejšie postoje v rámci globálnej politiky. Morrison sa tiež zúčastnil summitu podobne ako lídri Južnej Kórey, Južnej Afriky a Indie.Peking prijal v posledných mesiacoch tvrdé ekonomické sankcie proti celému radu austrálskych tovarov, vrátane ciel. Mnoho austrálskych politikov si myslí, že to má byť trest za opatrenia proti čínskym operáciám na zvyšovanie vplyvu v krajine, ako je napríklad odmietnutie čínskych investícií v citlivých sektoroch alebo verejné výzvy na vyšetrovanie pôvodu nového koronavírusu.Canberra už podala v rámci WTO sťažnosť na clá Pekingu na jačmeň z Austrálie.