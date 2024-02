Austrália posilní rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ľudí

Sydney 10. februára (TASR) - Zamestnanci v Austrálii budú mať právo ignorovať bezdôvodné telefonáty a správy od svojich nadriadených mimo pracovného času, pričom zamestnávateľom, ktorí toto pravidlo porušia, budú hroziť pokuty. Predpokladá to návrh zákona, ktorý predložila tento týždeň austrálska vláda do parlamentu. Takzvané "právo na odpojenie" je súčasťou balíka zmien v pracovnoprávnych vzťahoch, ktoré majú zlepšiť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podobné zákony už platia vo Francúzsku, Španielsku a ďalších krajinách Európskej únie. Väčšina zákonodarcov už deklarovala podporu tomuto návrhu, vyhlásil minister práce Tony Burke z vládnucej stredoľavej Strany práce. Cieľom je podľa neho chrániť zamestnancov pred neplatenými nadčasmi a neprimeranými kontaktmi s nadriadenými mimo pracovného času. "Jednoducho hovoríme o tom, že ten, kto nie je platený 24 hodín denne, by nemal byť penalizovaný, ak nie je online a k dispozícii 24 hodín denne," povedal novinárom austrálsky premiér Anthony Albanese.



Niektorí politici, zamestnávateľské zväzy a vedúci predstavitelia podnikov varovali, že ustanovenie o práve na odpojenie je neprimerané a oslabí možnosti flexibilnej práce, čo sa negatívne prejaví na konkurencieschopnosti. Ľavicová strana Zelených, ktorá toto pravidlo navrhla vlani ako prvá, naopak, hovorí o veľkom víťazstve.



"Austrálčania pracujú každý rok v priemere šesť týždňov neplatených nadčasov," povedal líder strany Adam Bandt, podľa ktorého široká zhoda v parlamente zabezpečí, že voľný čas bude patriť zamestnancom, a nie ich šéfom.