Austrália pre prudké zdraženie pohonných látok zvýšila úroky
Autor TASR
Sydney 17. marca (TASR) - Austrálska centrálna banka v utorok zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu. Tento krok odôvodnila „prudko rastúcimi cenami pohonných látok“ v dôsledku vojny USA a Izraela proti Iránu. Svoju hlavnú sadzbu zdvihla o 25 bázických bodov na úroveň 4,10 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Globálne ceny ropy od začiatku útokov USA a Izraela na Irán stúpli o viac ako 40 %, keďže Teherán reagoval zablokovaním Hormuzskému prielivu, cez ktorý prechádza pätina svetovej ropy a plynu. Mnohí ekonómovia varujú, že dlhotrvajúca vojna by mohla vyvolať inflačný šok podobný tomu, aký nastal po odštartovaní ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Centrálna banka Austrálie uviedla, že „konflikt na Blízkom východe viedol k prudko rastúcim cenám pohonných látok, ktoré, ak budú naďalej stúpať, zvýšia infláciu“. „Vyššie ceny a dlhotrvajúca neistota môžu spôsobiť nižší ekonomický rast,“ konštatovala banka vo vyhlásení.
Austrália je výrazne závislá od dovozu palív z Ázie, pričom mnohí ľudia používajú autá na dlhé cesty do zamestnania, ale aj za voľnočasovými aktivitami.
