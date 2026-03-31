Austrália rokuje s EÚ o pridružení k programu Horizont Európa
Európska únia a Austrália urobili významný krok vpred pre dosiahnutie partnerstva v oblasti výskumu a inovácií, ktoré pomôže rozvoju priemyslu na oboch stranách.
Autor TASR
Brusel 31. marca (TASR) - Európska únia a Austrália v utorok urobili významný krok vpred pre dosiahnutie partnerstva v oblasti výskumu a inovácií, ktoré pomôže rozvoju priemyslu na oboch stranách. V utorok sa začali rokovania o pridružení Austrálie k programu Horizont Európa, hlavnému programu EÚ pre vedeckú excelentnosť a inovácie v hodnote 93,5 miliardy eur, informuje spravodajca TASR.
K otvoreniu rokovaní dochádza po nedávnej návšteve predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursuly von der Leyenovej v Austrálii.
Komisa spresnila, že to predstavuje novú kapitolu vo vzťahoch medzi EÚ a Austráliou prehĺbením spolupráce v oblasti špičkových technológií, klimatických riešení, výskumu v oblasti zdravia a odolných dodávateľských reťazcov. Združovaním odborných znalostí a zdrojov sa EÚ a Austrália snažia premeniť vedeckú excelentnosť na reálny vplyv pre podniky a priemysel a poháňať pokrok, ktorý bude prospešný pre ľudí, podniky a celú planétu.
Austrália už v programe Horizont Európa zohráva aktívnu úlohu, pričom výskumníci a organizácie prispievajú k viac ako 200 projektom v oblastiach, ako sú kritické suroviny, čistá energia, digitálne inovácie a zdravie.
Okrem toho by plné pridruženie Austrálie umožnilo austrálskym subjektom priamy prístup k financovaniu z fondov EÚ, účasť za podobných podmienok ako členské štáty EÚ a dlhodobú spoluprácu vo veľkom rozsahu so zníženými administratívnymi prekážkami.
Eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zaharieva v správe pre médiá uviedla, že vďaka dohodám medzi EÚ a Austráliou z minulého týždňa obe strany rýchlo postupujú k zbližovaniu svojich inovačných ekosystémov.
K dnešnému dňu je k programu Horizont pridružených 22 krajín: Albánsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzínsko, Island, Izrael, Kanada, Kórea, Kosovo, Moldavsko, Nový Zéland, Nórsko, Severné Macedónsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Švajčiarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. V rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ (2028 - 2034) eurokomisia navrhuje zdvojnásobiť rozpočet programu Horizont na 175 miliárd eur.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
