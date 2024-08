Austrália sa bojí, že problémy čínskej ekonomiky ju budú stáť miliardy

Canberra 19. augusta (TASR) - Austrália sa obáva, že slabý rast čínskej ekonomiky a pokles cien železnej rudy môžu v jej rozpočte spôsobiť dieru za miliardy dolárov. Informovala o tom agentúra AFP.



Problémy na čínskom realitnom trhu, a tým aj v stavebnom sektore spôsobili, že ceny železnej rudy, kľúčovej suroviny na výrobu ocele, klesli od začiatku roka o 30 %. To výrazne pocítila Austrália, ktorá je najväčším producentom železnej rudy na svete.



Austrálsky minister financií Jim Chalmers v tejto súvislosti uviedol, že "slabší rast čínskej ekonomiky a klesajúce ceny železnej rudy pripomínajú, že Austrália nie je imúnna voči otrasom a neistote vo svetovej ekonomike". Ministerstvo teraz odhaduje, že výraznejší než pôvodne očakávaný pokles cien môže zredukovať daňové príjmy štátu v nasledujúcich troch až štyroch rokoch zhruba o 3 miliardy austrálskych dolárov (1,81 miliardy eur).



Železná ruda sa na celkovom exporte Austrálie podieľala vlani 18 %. Práve prudký rast čínskej ekonomiky prispieval v minulých desaťročiach k výraznému rastu príjmov z ťažobných aktivít do austrálskej štátnej pokladnice. Po prudkých otrasoch na čínskom realitnom trhu sa však dopyt po tejto komodite znížil, čo sa odrazilo aj na jej cene. Len za posledný týždeň klesla cena železnej rudy zhruba o 7 %. Cítia to aj austrálske ťažobné spoločnosti. Akcie firiem Rio Tinto a BHP, ktoré patria k najväčším producentom na svete, klesli od začiatku roka približne o 20 %.



(1 EUR = 1,6577 AUD)