Austrália sprísni podmienky pre zahraničné investície

Canberra 6. júna (TASR) - Austrália pripravuje najväčšie zmeny v zákonoch o zahraničných investíciách za takmer 50 rokov. Ich súčasťou bude aj nová právomoc vlády vynútiť si predaj aktív, ak by predstavovali bezpečnostné riziko.



Poukazujúc na národnú a ekonomickú bezpečnosť minister financií Josh Frydenberg v piatok (5. 6.) povedal, že po novom budú musieť všetci zahraniční investori zaujímajúci sa o citlivé austrálske aktíva počítať s omnoho väčšou kontrolou než doteraz. Nebude už záležať na hodnote kontraktu ani na tom, či ide o súkromného záujemcu alebo štátnu firmu.



"Technológie sa vyvíjajú a naša geopolitická klíma je zložitejšia," povedal Frydenberg v Canberre po zverejnení najnovších plánov. Jednou z kľúčových zmien bude, že ministerstvo financií bude môcť nariadiť úpravy alebo stanoviť podmienky dohody, prípadne bude môcť nariadiť predaj aktív po tom, ako kontrakt schváli austrálska Rada pre zahraničné investície. Zákon, ktorý by mal podľa vlády vstúpiť do platnosti od budúceho roka, však nebude mať retroaktívny charakter.



Podľa Frydenberga by sa zmeny mali týkať citlivých sektorov, ako sú telekomunikácie, energetika, obrana, ako aj verejnoprospešných podnikov a spoločností, ktoré zbierajú, uchovávajú a vlastnia dáta považované za kritické pre národnú bezpečnosť. Frydenberg nepoukázal priamo na Čínu či inú krajinu, boli to však práve Číňania, ktorých záujem o austrálske firmy už niekoľkokrát vyvolal v krajine vášnivé diskusie.



Rada pre zahraničné investície preto v minulých rokoch niekoľko kontraktov na nákup aktív Číňanmi zablokovala a Čína vo finančnom roku 2018/2019 klesla v rebríčku štátov s najväčšími investíciami do austrálskych aktív z druhého na piate miesto. Na 1. mieste sú USA, za nimi Kanada, Singapur a Japonsko.



Podľa analytikov je však dôležité, aby sa sektory, v ktorých sa podmienky pre zahraničné investície sprísnia, vyberali opatrne. Austrálska ekonomika totiž v dôsledku pandémie nového koronavírusu smeruje k prvej recesii za takmer 30 rokov a investície bude potrebovať.