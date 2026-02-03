< sekcia Ekonomika
Austrália zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu, prvýkrát od konca roka 2023
Rezervná banka Austrálie uviedla, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila o 25 bázických bodov na 3,85 %.
Autor TASR
Canberra 3. februára (TASR) - Austrálska centrálna banka zvýšila v utorok hlavnú úrokovú sadzbu, pričom tento krok urobila prvýkrát za viac než dva roky. Reagovala tak na zrýchlenie inflácie, navyše počíta s tým, že aj v ďalšom období sa bude držať nad inflačným cieľom. Informovali o tom agentúra AFP a server RTTNews.
Rezervná banka Austrálie uviedla, že kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila o 25 bázických bodov na 3,85 %. Sadzbu tak zvýšila prvýkrát od novembra 2023.
Aj keď od svojho maxima v decembri 2022, keď dosiahla takmer 8 %, sa inflácia výrazne zmiernila, v poslednom období sa začala opätovne zrýchľovať. V decembri dosiahla 3,8 % oproti novembrovej úrovni 3,4 %, zatiaľ čo analytici očakávali zrýchlenie iba na 3,6 %. Navyše, menová rada austrálskej centrálnej banky uviedla, že „pravdepodobne ešte nejaký čas zotrvá nad inflačným cieľom“. Ten Rezervná banka Austrálie stanovila na 2,5 %.
Rada uviedla, že inflačné tlaky sa v 2. polroku 2025 výrazne zvýšili. Aj keď najnovšie zrýchlenie inflácie do veľkej miery ovplyvnili jednorazové faktory, súkromný dopyt rastie rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Okrem toho, podmienky na trhu práce sú mierne napäté, dodala menová rada centrálnej banky.
Banka zároveň upravila inflačné aj ekonomické vyhliadky, a to smerom nahor. Ekonomika by za celý fiškálny rok 2025/2026, ktorý sa skončí v júni, mala vzrásť o 2,1 %, zatiaľ čo banka pôvodne odhadovala rast na úrovni 1,9 %. S infláciou však počíta na úrovni 4,2 % oproti pôvodnému odhadu 3,7 %.
Centrálna banka zverejnila aj nový odhad v oblasti nezamestnanosti. Pôvodne počítala s nezamestnanosťou za rok 2025/2026 na úrovni 4,4 %, teraz očakáva, že dosiahne 4,3 %.
