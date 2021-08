Austrálska centrálna banka je pripravená podporiť ekonomiku

Sydney 17. augusta (TASR) - Austrálska centrálna banka je pripravená urobiť kroky na podporu ekonomiky, ak by najnovší prísny lockdown, ktorý bol zavedený vo viacerých veľkomestách a oblastiach, znamenal vážnejšie dôsledky pre hospodárstvo.



Takýto vývoj je pritom podľa ekonómov stále reálnejší, keďže vysoko infekčný variant delta nového koronavírusu sa po krajine rýchlo šíri. To zvyšuje tlak na Rezervnú banku Austrálie (RBA) a jej pôvodné plány zmierniť program nákupu dlhopisov.



Na ostatnom zasadnutí 3. augusta RBA zverejnila optimistické očakávania, že po uvoľnení lockdownu sa ekonomika rýchlo zotaví. Vzhľadom na to nezmenila pôvodné plány zredukovať týždenné nákupy dlhopisov zo súčasnej úrovne 5 miliárd austrálskych dolárov (3,11 miliardy eur) na 4 miliardy AUD. Podľa záznamu z rokovania však banka uviedla, že tento program bude prehodnocovať podľa vývoja zdravotnej situácie.



"Menová rada RBA je v prípade zlých správ v zdravotnej oblasti pripravená konať, ak by takýto vývoj mal viesť k výrazne negatívnym dôsledkom pre zotavovanie ekonomiky," uvádza sa v zázname z rokovania centrálnej banky.



Odvtedy aj RBA eviduje prakticky len zlé správy, keďže lockdown sa zo Sydney postupne presunul aj na hlavné mesto Canberra a okolie, ako aj do 2500 kilometrov vzdialeného Severného teritória. Problémy pocítili aj v Melbourne, hlavnom meste štátu Viktória, kde platí zákaz nočného vychádzania. Celkovo sa protipandemické opatrenia dotkli zhruba dvoch tretín z 25-miliónovej Austrálie.



Ekonómovia na situáciu reagovali zhoršením prognózy vývoja ekonomiky. Nedávny odhad centrálnej banky, že austrálska ekonomika vzrastie tento rok o 4 %, je podľa nich už nereálny.



Bill Evans, hlavný ekonóm spoločnosti Westpac, očakáva, že v tomto kvartáli zaznamená austrálska ekonomika pokles o 2,6 %. Smerom k Vianociam by sa mala postupne zotavovať, to však nebude stačiť na dosiahnutie odhadu centrálnej banky, že rast dosiahne 4 %, ani pôvodného odhadu spoločnosti Westpac, ktorý bol menej optimistický.



"Vzhľadom na vývoj situácie počítame s tým, že ekonomika neporastie tento rok o 3,2 %, ako sme predpokladali pôvodne. Očakávame, že rast dosiahne 2,4 %", dodal Evans.



(1 EUR = 1,6059 AUD)