Austrálska centrálna banka menovú politiku nezmenila

Canberra 19. marca (TASR) - Austrálska centrálna banka ponechala v utorok svoju základnú úrokovú sadzbu nezmenenú, pričom uviedla, že hospodársky výhľad zostáva neistý, keďže inflácia je stále vysoká. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Menový výbor Rezervnej banky Austrálie (RBA) potvrdil hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,34 % už na treťom zasadnutí za sebou. Súčasná úroveň sadzby je najvyššia od konca roka 2011, pričom centrálna banka ju tam dostala prudkým sprísňovaním menovej politiky počas zhruba 1,5 roka. Od mája 2022 zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 425 bázických bodov.



"Banková rada očakáva, že potrvá ešte nejaký čas, kým sa inflácia udržateľným spôsobom dostane do cieľového pásma," uviedla RBA vo vyhlásení.



Medziročná miera inflácia v Austrálii sa v januári stabilizovala na úrovni 3,4 %, čo naznačuje, že rast spotrebiteľských cien sa zmierňuje v súlade s najnovšími prognózami RBA. Do cieľového pásma 2 % až 3 % by sa mala inflácia podľa centrálne banky vrátiť v roku 2025.