Austrálska centrálna banka nechala úrokové sadzby na 12-ročnom maxime

Canberra 6. februára (TASR) - Austrálska centrálna banka ponechala v utorok kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni, čo znamená, že zotrvala na 12-ročnom maxime. Navyše, banka upozornila, že nevylučuje ani ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb, čo prinútilo ekonómov posunúť svoje odhady začiatku zmierňovania menovej politiky až na druhú polovicu roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Menový výbor Rezervnej banky Austrálie (RBA) rozhodol, že hlavnú úrokovú sadzbu ponechá na úrovni 4,35 %. Súčasná úroveň sadzby je tak najvyššie od konca roka 2011, pričom na túto úroveň ju centrálna banka dostala prudkým sprísňovaním menovej politiky počas zhruba 1,5 roka. Od mája 2022 zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu o 425 bázických bodov.



Banka nemenila ani svoje inflačné vyhliadky. Aj naďalej odhaduje, že inflácia sa vráti na úroveň inflačného cieľa v pásme 2 až 3 % v roku 2025.



Zároveň dodala, že aj keď najnovšie ekonomické údaje naznačujú, že inflácia sa zmierňuje, potrvá ešte určitý čas, než sa bude stabilne držať v cieľovom pásme. Ako sa inflácia bude vyvíjať, a teda akým smerom sa budú hýbať úrokové sadzby, o tom rozhodnú aj ďalšie ekonomické údaje. To znamená, že sa nedá vylúčiť ani zvýšenie úrokových sadzieb v nasledujúcom období, dodala RBA.



V reakcii na vyjadrenia RBA ekonóm spoločnosti Capital Economics Abhijit Surya uviedol, že banka tak výrazne zasiahla do pôvodných očakávaní ekonómov v súvislosti so skorým znížením úrokových sadzieb. Predtým počítali s tým, že by tak mohla urobiť do mája, čo je však momentálne vysoko nepravdepodobné. Menovú politiku tak začne zmierňovať najskôr až v 2. polroku tohto roka.