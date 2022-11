Austrálska centrálna banka zhoršila odhad ekonomiky

Canberra 4. novembra (TASR) - Austrálska centrálna banka zhoršila odhad vývoja ekonomiky, naopak, inflácia by mala byť vyššia, než akú predpokladala v pôvodnej prognóze. Banka preto uviedla, že s cieľom zmierniť vysokú infláciu bude potrebné ešte niekoľkokrát zvýšiť úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V najnovšej štvrťročnej správe o menovej politike Rezervná banka Austrálie (RBA) uviedla, že tento rok očakáva rast hospodárstva o 2,9 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou z augusta to predstavuje zhoršenie odhadu o 0,3 percentuálneho bodu. Slabší než pôvodne odhadovaný bude podľa austrálskej centrálnej banky aj rast ekonomiky v rokoch 2023 a 2024. V budúcom roku by ekonomika mala vzrásť o 1,4 % a v roku 2024 o 1,6 %.



Inflácia by mala podľa najnovších odhadov dosiahnuť koncom roka zhruba 8 %, na ktorých bude podľa RBA kulminovať. V auguste ešte očakávala mieru inflácie v závere tohto roka na úrovni 7,75 %. Jadrová inflácia, ktorá je očistená o nestabilné ceny energií a potravín, by mala zrýchliť do konca roka na 6,5 % oproti augustovej prognóze 6 %.



Miera inflácie sa síce bude postupne zmierňovať, spomaľovanie a návrat na úroveň inflačného cieľa však bude trvať dlhšie, než centrálna banka pôvodne odhadovala. Dôvodom je ďalší rast cien v najbližšom období. Banka dodala, že napríklad v budúcom roku očakáva rast cien elektrickej energie a plynu o 20 až 30 %.



RBA preto upozornila, že budú nevyhnutné ďalšie zvýšenia úrokových sadzieb. V utorok (1. 11.) zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 9-ročné maximum 2,85 %. Od mája tak RBA zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu už o 275 bázických bodov.



Trhy očakávajú, že banka na najbližšom decembrovom zasadnutí zvýši hlavnú úrokovú sadzbu o ďalších 25 bázických bodov. Zároveň počítajú s tým, že sadzba by mohla dosiahnuť svoje maximum do júla budúceho roka, a to na úrovni zhruba 4,10 %.