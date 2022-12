Austrálska centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu na 3,1 %

Canberra 6. decembra (TASR) - Austrálska centrálna banka v utorok zvýšila svoju referenčnú úrokovú sadzbu, už ôsmykrát po sebe, keďže sa snaží skrotiť infláciu. Tempo zvyšovania úroku však zostalo mierne. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Menový výbor Reserve Bank of Australia (RBA) zdvihol kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,1 %, čo je jej najvyššia úroveň za uplynulých 10 rokov. Zvyšovanie sadzieb v Austrálii je však aj naďalej relatívne mierne a kľúčová sadzba zostáva nižšia ako v mnohých iných krajinách vrátane USA, kde má kľúčový úrok Federálneho rezervného systému rozpätie 3,75 % až 4 %.



Guvernér Austrálskej centrálnej banky Philip Lowe poznamenal, že inflácia je stále príliš vysoká na úrovni 6,9 %. To je výrazne nad cieľ banky medzi 2 % a 3 %.



"Globálne faktory vysvetľujú veľkú časť tejto vysokej inflácie, ale svoju úlohu zohráva aj silný domáci dopyt v pomere k schopnosti ekonomiky uspokojiť tento dopyt," uviedol Lowe vo vyhlásení.



Očakáva sa pritom, že inflácia bude v aktuálnom štvrťroku ďalej rásť odhadom na 8 %, kým v budúcom roku klesne. "Predstavenstvo RBA je naďalej odhodlané vrátiť infláciu k cieľu a urobí všetko, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa," povedal Lowe.



Banka zároveň predpovedala spomalenie hospodárskeho rastu Austrálie v budúcom roku a v roku 2024 na približne 1,5 %. RBA poukázala na to, že trh práce zostáva napätý, s nezamestnanosťou na úrovni 3,4 % v októbri, najnižšou od roku 1974, pričom mnohé firmy majú problém nájsť zamestnancov.



Predstavenstvo banky poľa guvernéra očakáva, že bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ale nenaznačil rozsah a načasovanie rastu úrokov.



Už doterajšie zvýšenie úrokových sadzieb však tvrdo zasiahlo rozpočty mnohých domácností a splátky hypoték.