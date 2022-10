Austrálska centrálna banka zvýšila sadzby menej, než sa čakalo

Sydney 4. októbra (TASR) - Austrálska centrálna banka síce pokračuje v cykle sprísňovania menovej politiky, ale zvoľnila jeho tempo. Trhy to prekvapilo a austrálsky dolár sa výrazne oslabil.



Menová rada Reserve Bank of Australia (RBA) zdvihla kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,6 %. Analytici predpokladali, že bude pokračovať so zvyšovaním o 50 bodov ako v uplynulých mesiacoch.



Austrálsky dolár sa po rozhodnutí dostal pod tlak a klesol až o 0,97 %. Neskôr zmazal časť strát a predával sa s mínusom 0,5 % po 0,6482 USD.



Guvernér RBA Philip Lowe prisľúbil, že banka bude v snahe o skrotenie inflácie pokračovať vo zvyšovaní sadzieb. Poukázal však aj na to, že sadzby už v priebehu krátkeho času prudko vzrástli.



Podľa niektorých analytikov musí RBA brať ohľad aj na vysokú zadlženosť austrálskych domácností.