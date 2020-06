Austrálska ekonomika pravdepodobne klesla, prvýkrát od roku 2011

Canberra 1. júna (TASR) - Austrálska ekonomika zaznamenala za 1. kvartál pravdepodobne pokles, prvý za takmer desaťročie. Navyše sa očakáva pokles aj za 2. kvartál, čo by znamenalo recesiu, a to prvú za posledných zhruba 30 rokov.



Podľa prieskumu, ktorý na vzorke 15 analytikov uskutočnila agentúra Reuters, klesla austrálska ekonomika za obdobie január až marec medzikvartálne o 0,3 %. Ak sa ich odhad potvrdí, bude to prvý medzištvrťročný pokles od roku 2011. Medziročný rast odhadujú na úrovni 1,4 %.



V prípade, že ekonomika klesne medzikvartálne aj v období od apríla do konca júna, Austrália zaznamená prvú technickú recesiu od začiatku 90. rokov minulého storočia. S poklesom v 2. kvartáli sa vzhľadom na vývoj pandémie nového koronavírusu počíta, niektorí analytici však dávajú určité šance tomu, že za 1. štvrťrok by austrálska ekonomika predsa len mohla zaznamenať mierny rast.



"Tým by sa vyhla technickej recesii," povedal ekonóm z Deutsche Bank Phil Odonaghoe. Ten odhaduje, že v 1. kvartáli austrálska ekonomika vzrástla o 0,1 %. "Riziko, že vývoj bude negatívny, je však vysoké," dodal.